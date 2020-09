Ο Λεμπρόν Τζέιμς έμαθε λίγο πριν τον αγώνα των Λέικερς επί των Νάγκετς για την… ήττα του από τον Γιάννη ΑΝτετοκούνμπο, στο βραβείο του MVP του NBA και δεν δίστασε να εκφράσει τον εκνευρισμό του.

Ενοχλημένος για το γεγονός, πως μόνο 16 δημοσιογράφοι / αναλυτές του έδωσαν ψήφο πρώτης θέσης για το βραβείο του MVP της σεζόν στο NBA, εμφανίστηκε ο Λεμπρόν Τζέιμς, μετά το τέλος του πρώτου τελικού της Δύσης ανάμεσα σε Λέικερς και Νάγκετς.

Αντετοκούνμπο: Είναι επίσημο! MVP στο NBA ο “Greek freak” – Στο… πλάι των Τζόρνταν – Ολάζουον

Ο “Βασιλιάς” εξέφρασε τον εκνευρισμό του, τονίζοντας όμως ότι δεν αμφισβητεί την… πρωτιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

“Εκνευρίστηκα! Αυτή είναι η ειλικρινής απάντηση που έχω να σου δώσω. Εκνευρίστηκα γιατί πήρα 16 πρώτες ψήφους, αυτό είναι που με πείραξε περισσότερο απ’ όλα. Δεν λέω ότι ο νικητής (Γιάννης Αντετοκούνμπο) δεν άξιζε τον τίτλο του MVP, αλλά αυτό το γεγονός με εκνεύρισε. Τερμάτισα δεύτερος αρκετές φορές στην καριέρα μου, είτε στο πρωτάθλημα είτε σε τέτοιες ψηφοφορίες.

Όπως είπα, δεν ήρθα στο ΝΒΑ όντας συνέχεια πρωταθλητής, έπρεπε να βελτιώνομαι κάθε μέρα για να τα καταφέρω. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω, είναι πέρα από τα δικά μου χέρια. Όπως και να το κάνουμε όμως, εκνευρίστηκα” τόνισε χαρακτηριστικά ο Λεμπρόν Τζέιμς.

“It pissed me off.”



LeBron on receiving only 16 first place votes for MVP 👀 pic.twitter.com/2UgeW5rkMG