Η FIBA διεξάγει ψηφοφορία για το καλύτερο κάρφωμα της δεκαετίας με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κοντράρεται με τον Κρίσταπς Πορζίνγκις στη φάση των “16”.

Ισχυρός υποψήφιος για να κερδίσει το βραβείου του καλύτερου καρφώματος της δεκαετίας, στη διαδικτυακή ψηφοφορία που διεξάγει η FIBA, είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία συγκέντρωσε τα 32 καλύτερα καρφώματα, μέσα στα οποία είναι και ένα του Γιάννη κόντρα στη Νεά Ζηλανδία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κίνας το περασμένο καλοκαίρι.

Στον πρώτο γύρο ο “Greek Freak” επικράτησε του Λούκα Ντόντσιτς, συγκεντρώνοντας το 53% των ψήφων στη μεταξύ τους “μάχη” και τώρα έχει απέναντί του τον Κρίσταπς Πορζίνγκις. Η ψηφοφορία θα κρατήσει για δύο ημέρες και μπορείτε να ψηφίσετε ΕΔΩ.

🇬🇷 @Giannis_An34 or 🇱🇻 @KPorzee ?



VOTE in the Dunk Of The Decade Bracket ⤵️



🗳 https://t.co/e9xXyTIzhk@HellenicBF | @Basketbols pic.twitter.com/oJUCzCS1I4