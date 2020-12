Αντετοκούνμπο: Γίνεται «Μίδας» στους Μπακς! Οι μυθικές απολαβές του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε τελικά να μείνει πιστός στους Μιλγουόκι Μπακς, αποδεχόμενος το supermax συμβόλαιο που του πρότειναν τα “ελάφια” και το οποίο θα τον κάνει… Μίδα!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA θα βάλει την υπογραφή του σε ένα συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, με τις μεγαλύτερες απολαβές στην ιστορία του πρωταθλήματος, ύψους 228,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Υπέγραψε στους Μπακς ο Αντετοκούνμπο!

Για την επόμενη εξαετία θα έχει έτσι εγγυημένες αποδοχές 256 εκατομμυρίων δολάρια, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το τρέχον συμβόλαιό του ήταν της τάξης των 100 εκατομμυρίων δολαρίων και ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2021.

