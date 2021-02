Αντετοκούνμπο: «Ξέρω πόσο πονάει, βρέθηκα στη θέση του Τάουνς όταν πέθανε ο πατέρας μου» (video)

Ο Αντονι Τάουνς βυθίστηκε στο πένθος τον περασμένο Απρίλιο, μετά το θάνατο της μητέρας του, λόγω κορονοϊού. Έχοντας «χάσει» και ο ίδιος τον πατέρα του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στη συνομιλία που είχε με τον παίκτη των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Έχοντας «χάσει» τον πατέρα του πριν μερικά χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκοιύνμπο γνωρίζει από… πρώτο χέρι τη δύσκολη περίοδο που περνάει ο Καρλ-Άντονι Τάουνς, μετά το θάνατο της μητέρας του.

«Το ΝΒΑ είναι μία αδελφότητα. Βρέθηκα στην θέση του Τάουνς πριν 4 χρόνια όταν πέθανε ο πατέρας μου. Μιλήσαμε πριν λίγους μήνες, αλλά δεν τον είχα δει για καιρό. Πήγα λοιπόν σε αυτόν και του μίλησα, είπαμε κάποια πράγματα, του είπα ότι πρέπει να εκπροσωπεί την οικογένειά του με τον καλύτερο τρόπο” δήλωσε αρχικά ο Γιάννης, μετά τη νίκη των Μπακς επί των Τίμπεργουλβς.

«Ξέρω πόσο πονάει, ξέρω πώς είναι να χάνεις κάποιον που αγαπάς και μετά να κάνεις την δουλειά σου. Είναι πολύ δύσκολο. Του είπα ότι τον αγαπάω, να μείνει υγιής και θα τον δω σύντομα» συμπλήρωσε για το θέμα ο «Greek freak» πριν αναφερθεί σε θέματα του αγώνα.

“I’m just trying to have fun. What concerns me is having fun and building good habits. I want my teammates to have fun, I want us to play the right way and everything else will take care of itself. I’m just being me and I’m happy with being me.” pic.twitter.com/IQZfsxrwTK