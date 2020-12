Αντετοκούνμπο: Οι υπογραφές και το video με την ανακοίνωση των Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παραμείνει παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, υπογράφοντας και επίσημα τη supermax επέκταση του συμβολαίου του, μέχρι και το καλοκαίρι του 2026.

O “Greek Freak” έμεινε… πιστός στην ομάδα που τον επέλεξε στο Draft του 2013 και αναμένεται να “ριζώσει” σε αυτή, προσπαθώντας να πάρει ένα ιστορικό πρωτάθλημα για την Πολιτεία του Γουισκόνσιν.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν μάλιστα την παραμονή του, με φωτογραφίες από τις υπογραφές του νέου του συμβολαίου, αλλά και με ένα video που δείχνει τον Έλληνα γκαρντ φόργουορντ να λέει: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα μείνω στους Μπακς. Αγαπάω το Μιλγουόκι, αυτή η πόλη είναι το «σπίτι» μου και είμαι χαρούμενος για την απόφαση μου. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι μέλος των Μπακς, που θα συνεργαστώ με τους συμπαίκτες μου, που θα περπατάω στην πόλη. Το show συνεχίζεται. Πάμε να το πάρουμε… »

“This is my home and I’m going to continue working hard and do my best to make the Bucks, our fans and the city proud.” – @Giannis_An34