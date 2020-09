Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε τα συγχαρητήρια του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη του ΝΒΑ για δεύτερη σερί σεζόν!

Με ανάρτηση του στα social media, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε τα συγχαρητήρια του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για την μεγάλη του επιτυχία, να αναδειχθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πολυτιμότερος παίκτης στην κανονική περίοδο του NBA.

“Δύο στην σειρά! Συγχαρητήρια Γιάννη Αντετοκούνμπο για το back to back MVP. Απίθανο κατόρθωμα. Είσαι πραγματική έμπνευση, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Η Ελλάδα είναι πολύ περήφανη. Μπράβο Γιάννη!”, έγραψε στο twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Two in a row! Congratulations to @Giannis_An34 for winning back to back NBA MVP awards – an amazing feat. He is a true inspiration on and off the court. Greece is very proud.



Μπράβο Γιάννη!