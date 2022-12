Ο Λιονέλ Μέσι βγαίνει σπάνια εκτός εαυτού, αλλά όταν ξεσπάει γίνεται viral. Πως αντέδρασε η σύζυγος του, Αντονέλα.

Ο Λιονέλ Μέσι είχε ένα φραστικό επεισόδιο με τον Βάουτ Βέχορστ, μετά το τέλος του προημιτελικού της Αργεντινής με την Ολλανδία για το Μουντιάλ 2022.

«Τι κοιτάς, ρε βλάκα; Τι κοιτάς; Πάρε δρόμο, φύγε από δω!», έλεγε ο Λιονέλ Μέσι στον Ολλανδό επιθετικό και η αντίδραση του έγινε viral.

Η Αντονέλα είδε το βίντεο και προσπάθησε να μιμηθεί τον Αργεντινό σταρ. Η σύζυγος του Μέσι, αποχωρώντας από το γήπεδο, καταγράφηκε από έναν φίλαθλο να μιμείται την ατάκα του 35χρονου ποδοσφαιριστή και να γελάει με την παρέα της.

Η αντίδραση του Μέσι και της Αντονέλα:

Messi 🤬😂



“Que miras bobo”



“What are you looking at you fool” #WorldCup pic.twitter.com/T9eItrMihX