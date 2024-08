Άντζελα Καρίνι: Η Ιταλίδα μποξέρ ζητάει «συγγνώμη» από την Ιμάνι Κελίφ επειδή δεν τη χαιρέτισε μετά την ήττα στα 46 δευτερόλεπτα

Η Άντζελα Καρίνι ζητάει «συγγνώμη» από την Ιμάνι Κελίφ στον πιο πολυσυζητημένο πυγμαχικό αγώνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

«Είναι μία γυναίκα που ήρθε να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού όπως κι εγώ», είπε η Ιταλίδα μποξέρ που έχασε στα 46 δευτερόλεπτα από την Αλγερινή αντίπαλό της και εγκατέλειψε το ρινγκ χωρίς να ανταποδώσει τον χαιρετισμό.

«Δεν είμαι εγώ αυτή που θα κρίνει την Ιμάνι», πρόσθεσε η Άντζελα Καρίνι, μιλώντας στη γαλλική «Le Figaro».

Η Άντζελα Καρίνι, που δεν έχει μιλήσει μπροστά στις κάμερες μετά την αποχώρησή της από τον αγώνα με την Ιμάνι Κελίφ, δήλωσε μετανιωμένη που δεν χαιρέτισε την αντίπαλό της και τόνισε πως η Αλγερινή «είναι μία γυναίκα που ήρθε να αγωνιστεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως και εγώ».

Περιγράφοντας τη στιγμή του αγώνα, είπε:

«Αμέσως είπα στον εαυτό μου “κάτι δεν πάει καλά”. Ένιωσα το χτύπημα. Με πόνεσε. Πολύ».

