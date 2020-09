Λίγη μόνο ώρα μετά τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “απασφάλισε” για το μέλλον του στην ομάδα, ανακοινώνοντας ουσιαστικά την παραμονή του στα “ελάφια”.

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορούσε φέτος να γίνει ανταλλαγή σε όποια ομάδα επιθυμούσε, καθώς άπαντες ενδιαφερόντουσαν για τον MVP του NBA.

Αποκλείστηκαν οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Αντετοκούνμπο (video)

Ο ίδιος αποφάσισε όμως να μείνει πιστός στους Μιλγουόκι Μπακς και να “παλέψει” για το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν, δηλώνοντας ότι προτιμάει τα… δύσκολα.

«Δεν πρόκειται να ζητήσω ανταλλαγή. Κάποιοι βλέπουν έναν τοίχο και πάνε από πάνω. Εγώ περνάω από μέσα. Απλά πρέπει να βελτιωθούμε ως ομάδα, ατομικά και να επιστρέψουμε την επόμενη σεζόν».

A @YahooSports exclusive with Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo on teams waiting for him to request a trade in offseason: “That’s not happening. Some see a wall and go in [another direction]. I plow through it.” https://t.co/CBCBZUrMia