Η… τέχνη δεν ξεχνιέται. Ο Λουίς Σουάρες μπορεί ακόμα και στα 36 του χρόνια να πετυχαίνει τρομερά γκολ.

Ο Λουίς Σουάρες διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στην αναμέτρηση της Γκρέμιο με την Κρουζέιρο για πρωτάθλημα Βραζιλίας. Το γκολ που πέτυχε, μπορεί να μπει πολύ εύκολα στην κορυφή κάποιου top 10.

Ο 36χρονος Ουρουγουανός επιθετικός πήρε την μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή στο 76′ κοίταξε λίγο που είναι το τέρμα, πήρε αστραπιαία την απόφασή του και –με ένα καταπληκτικό σουτ με εξωτερικό φάλτσο– την έστειλε στα δίχτυα, κάνοντας το 1-1 για την Γκρέμιο

Ο Λουίς Σουάρες έφτασε τα δύο γκολ σε έξι εμφανίσεις στο Μπαζιλεράο. Αυτό ήταν το 10ο γκολ του στην 21η εμφάνισή του με την Γκρέμιο, μετρώντας και πέντε ασίστ.

Luis Suarez has still got it pic.twitter.com/JelcUoAEPj