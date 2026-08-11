Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: Με Ζότα Σίλβα και Γκουστάβο Σα η ενδεκάδα των Πειραιωτών στην Ολλανδία

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (11/08/26, 20:30, Live από το Newsit.gr) τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία για τον αγώνα ρεβάνς στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα των Πειραιωτών, με τους Ζότα Σίλβα και Γκουστάβο Σα βασικούς.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει στην ενδεκάδα του αγώνα με τη Ναϊμέγκεν και τον Σαντιάγκο Έσε, που επέστρεψε από τραυματισμό, με τους Ζότα Σίλβα και Γκουστάβο Σα να κάνουν ντεμπούτο ως βασικοί στη ρεβάνς του Champions League, συμπληρώνοντας τους Ζέλσον Μαρτίνς και Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην επιθετική γραμμή των Πειραιωτών.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Ζότα, Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Καμπί