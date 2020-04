Για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε αφού βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, μίλησε ο Γάλλος ΝΒΑερ, Ρούντι Γκομπέρ, ο οποίος δέχτηκε ακόμα και απειλές για τη ζωή του, όπως τόνισε.

Ο άσος των Γιούτα Τζαζ, Ρούντι Γκομπέρ, ήταν το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στο ΝΒΑ και ουσιαστικά “προκάλεσε” τη διακοπή της σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη. Η πλάκα δε που έκανε αγγίζοντας όλα τα μικρόφωνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο πριν διαγνωστεί θετικός στον ιό, επικρίθηκε από όλους, αλλά όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος, αφού παραδέχθηκε το λάθος του, σε βαθμό που ξεπέρασε τα όρια και έφτασε μέχρι τις απειλές κατά της ζωής του.

“Ο κόσμος αμφέβαλε για τον χαρακτήρα μου και δεχόμουν απειλές ακόμη και για τη ζωή μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτε άλλο πέρα από το να περιμένω γιατί πάντα στο τέλος η αλήθεια επικρατεί, αργά ή γρήγορα. Ίσως όλο αυτό έγινε επειδή ο κόσμος ήταν φοβισμένος με τον κορονοϊό” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκομπέρ.

Rudy Gobert says he’s received death threats after testing positive for the corona virus pic.twitter.com/yTXDQtNiSv