Ο Άγγλος δημοσιογράφος, Ίαν Τσίσμαν, έβαλε… φωτιά με ανάρτησή του στα social media καθώς επικαλείται πηγές, σύμφωνα με τις οποίες η Μάντσεστερ Σίτι θα απαλλαγεί πλήρως από τις κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις από το CAS και θα συμμετάσχει κανονικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Τα πάνω… κάτω αναμένεται να έρθουν στην υπόθεση της τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει τιμωρηθεί με διετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λόγω οικονομικών παραβιάσεων.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο πρώην δημοσιογράφος του BBC, Ίαν Τσίσμαν, που επικαλείται δικές του πηγές, οι “πολίτες” θα δικαιωθούν στο CAS και θα απαλλαχθούν από τις κατηγορίες, κάτι για το οποίο εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος και ο προπονητής της ομάδας, Πεπ Γκουαρντιόλα.

It’s sounding like #ManCity will be completely exonerated by CAS over the UEFA allegations, from what I’m hearing – nothing confirmed yet, but we may find out tomorrow or Monday