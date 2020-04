Το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν φέρνει στο “φως” την τελευταία σεζόν του στους Σικάγο Μπουλς, αλλά και πληροφορίες που σοκάρουν για προηγούμενες χρονιές του στην ομάδα.

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς του ESPN, που προβάλλεται και από το Netflix, ο Τζόρνταν θυμήθηκε ένα περιστατικό όπου ως ρούκι στους Σικάγο Μπουλς βρέθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες, γεμάτο ναρκωτικά και γυναίκες.

«Τα παιδιά έκαναν πράγματα που δεν έβλεπα. Στην preseason ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο και προσπαθούσα να βρω τους συμπαίκτες μου. Άρχισα να χτυπάω πόρτες. Πίσω από μία άκουσα κάποιον να κάνει “σσσ, κάποιος είναι έξω”. Φώναξε “ποιος είναι;” και είπα “ο MJ” και μετά είπε “είναι απλά ένας rookie, μην ανησυχείτε γι’ αυτόν”. Άνοιξε την πόρτα, περπάτησα μέσα και όλη η ομάδα ήταν εκεί μέσα. Ήταν πράγματα που δεν είχα δει ποτέ ξανά στη ζωή μου ως νέο παιδί. Γραμμές, γυναίκες… Το πρώτο πράγμα που είπα ήταν “εγώ φεύγω”. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πως αν κάποιος ερχόταν εδώ, είμαι τόσο ένοχος, όσο εκείνοι σε αυτό το δωμάτιο. Κι από εκείνο το σημείο και μετά ήμουν στην ουσία μόνος μου».

