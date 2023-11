Σε ανοδική πορεία οι Σακραμέντο Κινγκς, που πέρασαν από την έδρα των Ντάλας Μάβερικς με 129-113, με τον Σάσα Βεζένκοφ να σημειώνει τους 7 τελευταίους πόντους των νικητών. “Όρθιοι” και στο Μέμφις οι Σέλτικς (102-100). Φοίνιξ Σανς και Γιούτα Τζαζ τον… έφτασαν μέχρι τη δεύτερη παράταση, με την ομάδα του Κέβιν Ντουράντ να επικρατεί με 140-137.

Στο Ντάλας ο Ντομάντας Σαμπόνις ήταν σε εξαιρετική ημέρα και οι Κινγκς (8-4) επικράτησαν σχετικά εύκολα των Μάβερικς (9-5) με 129-113. Ο Σαμπόνις ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους (13/13 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/10 βολές), 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο ΝτιΆρον Φοξ με 30 πόντους και 6/10 τρίποντα.

Σε ότι αφορά στον Σάσα Βεζένκοφ, είχε 7 πόντους (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 13 λεπτά συμμετοχής.

