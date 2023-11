Οι Σακραμέντο Κινγκς επικράτησαν 125-110 των Λος Άντζελες Λέικερς, με τον Σάσα Βεζένκοφ να κάνει μια “χαμηλή” εμφάνιση. Ένα ακόμα “παράσημο” στο ΝΒΑ απέκτησε ο Λεμπρόν Τζέιμς.



Οι Σακραμέντο Κιγνκς επικράτησαν εύκολα των Λέικερς στο Λος Άντζελες με 125-110 και έκαναν το 2/2 στα φετινά τους ματς κόντρα στους “λιμνανθρώπους”!

Κορυφαία για τους «βασιλιάδες» η τριάδα Ντομάντας Σαμπόνις, ΝτιΆαρον Φοξ και Κέβιν Χέρτερ με 29, 28 και 28 πόντους αντίστοιχα.

Σε ότι αφορά στον Σάσα Βεζένκοφ, είχε 4 πόντους (1/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές) και 2 κλεψίματα σε 12 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα οι Λεμπρόν Τζέιμς και ΝτιΆντζελο Ράσελ είχαν από 28 πόντους για τους «λιμνάνθρωπους», με τον ηγέτη των Λέικερς να κάνει triple-double (είχε ακόμα 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ).

Ο 38χονος Λεμπρόν Τζέιμς έγινε έτσι ο δεύτερος γηραιότερος παίκτης στο ΝΒΑ που πετυχαίνει triple-double. Είναι πίσω μόνο από τον Καρλ Μαλόουν που ήταν τριπλός στα 40 του, το 2003 με τη φανέλα των Λέικερς. Ο Βασιλιάς θα κυνηγήσει και αυτό το ρεκόρ, αφού κρατιέται σε φοβερή κατάσταση και δείχνει πως δεν σκοπεύει να σταματήσει σύντομα.

At 38 years old, LeBron James is the 2nd-oldest player in NBA history to record a triple-double.



He trails Karl Malone, who did it as a 40-year-old in 2003 with the Lakers. pic.twitter.com/NzootWSekM