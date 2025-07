Ντιόγκο Ζότα: Η σεζόν όνειρο, η μοιραία διαδρομή και η τραγική ιστορία του Πορτογάλου επιθετικού

Ο Ζότα χαρακτηριζόταν για την εργατικότητά του, την ταπεινοφροσύνη του, αλλά και τον πολύ καλό χαρακτήρα του, αφού ήταν ένας από τους λεγόμενους παίκτες του προπονητή. Ο Πορτογάλος μπορούσε να παίξει με την ίδια ευκολία σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, είχε καλή τακτική αντίληψη και πρόσφερε είτε ως αλλαγή, είτε ως βασικός στις ομάδες του. Ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα, ή δεν έφερνε αντιρρήσεις όταν δεν έπαιζε, ενώ στα αποδυτήρια ήταν μια συμπαθής φιγούρα, που όλοι είχαν να πουν τα καλύτερα.

Oh, he wears the number 20

And when he's running down the left wing

He'll cut inside and score for LFCHe's a lad from Portugal, better than Figo don't you knowOh, his name is Diogo!!!



