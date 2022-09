Ο Χάμες Ροντρίγκες θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 1.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκες, παίρνει κατευθείαν φανέλα βασικού από τον Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος παρατάσσει την ομάδα του με επιθετικό σχήμα.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Βατσλίκ – Βρσάλικο, Μανωλάς, Μπα, Ρέαμπτσιουκ – Εμβιλά, Χουάνγκ Ιν Μπέομ – Μπιέλ, Χάμες, Μασούρας, Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/HZ0W8m8yRG