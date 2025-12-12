Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός ανάλυση: Η ανεπάρκεια στην άμυνα και το «σύνθημα» του Σλούκα

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 96-89 από την Αρμάνι Μιλάνο στη 15η αγωνιστική της Euroleague, με την εικόνα του στην Ιταλία να δείχνει το… δρόμο για τη συνέχεια των “πρασίνων” στη διοργάνωση.

Δεχόμενος 59 πόντους σε δύο δεκάλεπτα, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη μέσα στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο, αλλά ο Κώστας Σλούκας του έδειξε στην τελευταία περίοδο, το μόνο τρόπο για να πρωταγωνιστήσει στη φετινή Euroleague.

Με τις επιθετικές λύσεις στα χέρια του Εργκίν Αταμάν να είναι πολλές, η άμυνα είναι αυτή που φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία για τον φετινό Παναθηναϊκό.

Η προβληματική άμυνα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός “έχτισε” το προηγούμενο σερί του στη Euroleague με “όπλο” την άμυνα, στην οποία έδωσε έξτρα ώθηση η άφιξη του Κένεθ Φαρίντ στην ομάδα, αλλά στα δύο τελευταία παιχνίδια, οι “πράσινοι” δέχθηκαν 185 πόντους από Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο, με αποτέλεσμα τις δύο σερί ήττες.

Ο Αμερικανός σέντερ έδωσε ξανά λύσεις κάτω από τη ρακέτα του “τριφυλλιού”, αλλά ο Ομέρ Γιούρτσεβεν “χάλασε” ό,τι… έχτισε ο συμπαίκτης του στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα (26-21 υπέρ του Παναθηναϊκού), ενώ πρόβλημα ήταν και η περιφερειακή άμυνα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Κώστας Σλούκας έδειχνε σε πολλά σημεία της αναμέτρησης να “παλεύει” μόνος του να δώσει ενέργεια στους γκαρντ του Παναθηναϊκού και είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το πρόβλημα στάθηκε και ο προπονητής του “τριφυλλιού”, μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Οι “πράσινοι” επέτρεψαν στην Αρμάνι Μιλάνο να “ζεσταθεί” και… κάηκε από τα 17 εύστοχα τρίποντά της.

Ο Σλούκας έδειξε το… δρόμο

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει με 21 πόντους διαφορά κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, αλλά στην τελευταία περίοδο λίγο έλειψε να βάλει “φωτιά” στην αναμέτρηση. Τη διαφορά έκανε η άμυνά του, αφού το επιμέρους σκορ ήταν 30-16 υπέρ του, με την πίεση στην ιταλική ομάδα να αποδίδει στο 100%.

Ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για να γίνει και η ανατροπή, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε πως μπορεί να κάνει τη διαφορά στον αγωνιστικό χώρο, μόνο όταν παίζει και την κατάλληλη άμυνα, αφού οι 89 πόντοι που πέτυχε στην επίθεση δεν ήταν αρκετοί για να του χαρίσουν τη νίκη.

Το παράδοξο για την ομάδα του Αταμάν ήταν ότι ο Σλούκας ήταν αυτός που χρειάστηκε να δώσει το… σύνθημα και στην άμυνα. Παρότι ήταν ο κορυφαίος επιθετικά για την ομάδα του με 19 πόντους και 7 ασίστ, ο αρχηγός του “τριφυλλιού” ήταν εξαιρετικός και στην άμυνα, όπου τα δύο κλεψίματά του και η ένταση που έβγαλε στο παρκέ, άλλαξαν και την εικόνα ολόκληρου του Παναθηναϊκού μετά το 30′.

Κι αν ουσιαστικά δεν προσέφερε κάτι στην ομάδα του, της έδειξε το… δρόμο για τη συνέχεια στη Euroleague.