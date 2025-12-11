Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός 96-89: Ιταλικός «βομβαρδισμός» και δεύτερη σερί ήττα για τους «πράσινους» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο με 96-89 στη 15η αγωνιστική της Euroleague, καθώς δεν κατάφερε να περιορίσει το επιθετικό κρεσέντο των Ιταλών στη δεύτερη και τρίτη περίοδο του αγώνα.

Παρότι ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκε με +8 στις αρχές του δευτέρου 10λέπτου, ο Παναθηναϊκός “κατέρρευσε” στη συνέχεια, δεχόμενος έναν… βομβαρδισμών τριπόντων από την Αρμάνι Μιλάνο, με πρωταγωνιστή τον Μπρουκς στην πιο “καυτή” βραδιά του στη Euroleague.

Ο Σλούκας με τον Ναν “πάλεψαν” για να ξαναβάλουν τους “πράσινους” στο ματς και μείωσαν τη διαφορά ακόμη και στο -7 από το -21, αλλά η αντεπίθεση σταμάτησε σε ένα άστοχο τρίποντο του Χουάντσο 33 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε έτσι για 6η φορά στη σεζόν και έχει ρεκόρ 9-6, με την ιταλική ομάδα να ανεβαίνει στο 8-7.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καλά στο ματς και η Αρμάνι Μιλάνο το εκμεταλλεύτηκε για να προηγηθεί με 15-9 στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Αταμάν έριξε έτσι εσπευσμένα τον Σλούκα στο ματς, αντί του Σορτς και οι “πράσινοι” έβγαλαν μία φοβερή αντίδραση και σερί 14-0. Φαρίντ και Γκραντ έδωσαν εύκολους πόντους στην ομάδα τους και ο αρχηγός του “τριφυλλιού” έφθασε τους 8 πόντους για το 26-21 στο 10′.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έφθασε και στο +8, αλλά στη συνέχεια επέτρεψε στην Αρμάνι Μιλάνο να “ζεσταθεί” με ελεύθερα σουτ από μακριά, για να τον “πυροβολήσει” με 11/17 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Η ιταλική ομάδα βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με +16 (52-36), αλλά ένα γρήγορο 8-0 του “τριφυλλιού” με πρωταγωνιστή τον Σορτς “μάζεψε” τη διαφορά στο 54-44 στο 20′.

Μετά την ανάπαυλα, η Αρμάνι Μιλάνο ήταν και πάλι “καυτή” από το τρίποντο και ο Παναθηναϊκός δεν έβρισκε λύσεις ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά, με αποτέλεσμα η διαφορά να ξεφύγει ακόμη και πάνω από τους 20 πόντους. Ο Μπρουκς έκανε προσωπικό ρεκόρ με 7 εύστοχα τρίποντα, ενώ για τους “πράσινους” μόνο ο Σλούκας έδειχνε να “παλεύει” για την ανατροπή. Κάπως έτσι το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το 80-59 υπέρ των Ιταλών.

ARMONI BROOKS FROM DOWNTOWN



20 PTS

6/9 From 3

14 min (at halftime Olimpia Milano – Panathinaikos) pic.twitter.com/Ut2hdJbLAh — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 11, 2025

Η τελευταία περίοδος φαινόταν λοιπόν τυπική διαδικασία, αλλά ο Σλούκας δεν τα παράτησε και έδωσε το… σύνθημα για να προσπαθήσει η ομάδα του για την ανατροπή. Η άμυνα “έσφιξε” και οι “πράσινοι” κατάφεραν να φθάσουν μέχρι το -7, με τον Χουάντσο να χάνει και τρίποντο για να μειώσει στους τέσσερις πόντους, με 35 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Το άστοχο σουτ του Ισπανού έβαλε έτσι τέλος στο ματς, με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει την ήττα με 96-89 στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-59, 96-89

Τα στατιστικά των παικτών

Αρμάνι Μιλάνο (Ποέτα): Έλις 8 (1/2 τρίποντα, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Μπούκερ 7 (1), Μπολμάρο 2, Μπρουκς 26 (8/14 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΛεΝτέι 15 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ρίτσι 8 (2), Γκούντουριτς 7 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη), Σιλντς 13 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νίμπο 10 (5 ριμπάουντ)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 11 (1), Σλούκας 19 (3/5 τρίποντα, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ 11 (4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ναν 17 (3/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Φαρίντ 10 (8 ριμπάουντ, 4 λάθη), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 13 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου 4 (8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γιούρτσεβεν 4 (3 ριμπάουντ)