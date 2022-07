Με μία “εκκωφαντική” εμφάνιση, η Άρσεναλ “διέλυσε” με 6-0 τη Σεβίλλη στο Emirates Cup και έδειξε πανέτοιμη για την έναρξη του πρωταθλήματος της Premier League.

Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς αποδεικνύεται ήδη από τα φιλικά σε “χρυσή” μετεγγραφή για την Άρσεναλ και μαζί με τον Σακά “σάρωσαν” τους Σεβιγιάνους με έξι γκολ.

Ο Σακά άνοιξε το σκορ από νωρίς στο ματς και στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ζεσούς με δύο δικά του γκολ, για να σκοράρουν αμφότεροι από ένα ακόμη στο τέλος και να διαμορφώσουν το επιβλητικό 6-0. Οι “κανονιέρηδες” κατέκτησαν έτσι το τρόπαιο στο φιλικό τουρνουά και περιμένουν με ανυπομονησία την πρεμιέρα της Premier League.

