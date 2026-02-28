Ασύλληπτος Εμμανουήλ Καραλής: Με νέο άλμα στα 6,17 έγραψε ξανά ιστορία στο άλμα επί κοντώ

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι σε τρομερή κατάσταση στο άλμα επί κοντώ και συνεχίζει να γράφει ιστορία στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, με νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,17 μέτρα.

Με ένα νέο απίθανο άλμα, ο Εμμανουήλ Καραλής “διέλυσε” το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε στον ίδιο αγώνα, αφού από τα 6,07 μέτρα πήγε στα 6,17 μέτρα, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ.

Μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο Εμμανουήλ Καραλής έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε θρύλο του αθλήματος και με το άλμα του στα 6,17 μέτρα, άφησε πίσω του ιστορικές φυσιογνωμίες του άλματος επί κοντώ, όπως ο Ουκρανός Μπούμπκα (6,15 μέτρα) και ο Γάλλος Λαβιλενί (6,16 μέτρα), έχοντας πλέον μπροστά του μόνο τον εκπληκτικό Ντουπλάντις που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6,30 μέτρα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής δοκίμασε στη συνέχεια και ένα ακόμη άλμα, χωρίς όμως να το ολοκληρώσει, βάζοντας έτσι τέλος σε έναν ανεπανάληπτο αγώνα.