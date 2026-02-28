Ανεπανάληπτος Εμμανουήλ Καραλής έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο με άλμα στα 6,07 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία για τον ελληνικό, αλλά και τον παγκόσμιο αθλητισμό, φθάνοντας σε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ στον κλειστό στίβο, με άλμα στα 6,07 μέτρα.

Ως ένας από τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου στο άλμα επί κοντώ, ο Εμμανουήλ Καραλής συμμετείχε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, με το “βλέμμα” σε ένα νέο ρεκόρ και το κατάφερε με… περίπατο.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού χρειάστηκε μόλις τρία άλματα για να φθάσει στο νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αφού πέρασε με τη μία τα 5,70 και τα 5,90 μέτρα, για να ακολουθήσει το “χρυσό” άλμα στα 6,07 μέτρα, το οποίο και “υπέγραψε” την καλύτερη επίδοση Έλληνα αθλητή στο αγώνισμα.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο ήταν στα 6,05 μέτρα, ενώ με το άλμα στα 6,07 μέτρα, ο Καραλής έκανε και την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, αφήνοντας πίσω του τον Μόντο Ντουπλάντις, που είχε ως καλύτερο φετινό άλμα τα 6,06 μέτρα.