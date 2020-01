ATP Cup: Ρίχνεται στη “μάχη” ο Τσιτσιπάς! Το πρόγραμμα στον όμιλο της Ελλάδας

Με τα “χρώματα” τις Ελλάδας θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του για το 2020 ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς θα συμμετάσχει στο ATP Cup, μαζί με τους Μιχάλη Περβολαράκη (Νο 472 στον κόσμο), Μάρκο Καλοβελώνη (Νο 728), Πέτρο Τσιτσιπά (Νο 1071) και Αλέξανδρο Σκορίλα (Νο 1170).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ρίχνεται μάλιστα στη “μάχη” στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας, ξημερώματα της Παρασκευής (03/01), αντιμετωπίζοντας τον Ντένις Σαποβάλοφ, στον πρώτο αγώνα του 6ο ομίλου κόντρα στον Καναδά.

02:00 Ελλάδα – Καναδάς

02:00 Μιχάλης Περβολαράκης – Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ

04:00 Στέφανος Τσιτσιπάς – Ντένις Σαποβάλοφ

06:00 Διπλό

09:30 Γερμανία – Αυστραλία

09:30 Γιαν Στραφ – Νικ Κύργιος

11:30 Αλεξάντερ Ζβέρεβ – Άλεξ Ντε Μινόρ

13:30 Διπλό

The schedule for Day 1 of the first ever #ATPCup is here!

Day Session: #Brisbane

🇬🇷 #TeamGreece v #TeamCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/CvEdikSRmX

— ATPCup (@ATPCup) January 2, 2020