Μία Αυστραλή εισέβαλε σε αγώνα ράγκμπι του NRL μετά από πρόκληση φίλων της και προσπάθησε να μείνει γυμνή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από την αστυνομία.

Πρόκειται για την Τζαβόν Γιόχανσον, η οποία θεώρησε αστείο το γεγονός και τόνισε ότι στεναχωρήθηκε που δεν πρόλαβε να βγάλει το σουτιέν της, ενώ χαρακτήρισε “απαλό” το… τάκλίν που της έκανε ο σεκιούριτι του γηπέδου.

Εκτός από την ποινή του δια βίου αποκλεισμού της από το γήπεδο και το πρόστιμο 10.000 δολαρίων που τη επιβλήθηκε, έχασε και τον σύντροφό της, ο οποίος και τη χώρισε μετά τη συγκεκριμένη ενέργειά της.

«Εισαι ηλίθια και σκέτη ντροπή. Σε ευχαριστώ για την απόλυτη ντροπή. Μην προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου», φέρεται να ανέφερε το μήνυμά του στην Τζαβόν Γιόχανσον, με την ίδια να το “ανεβάζει” στα social media, όπου και έχει αρχίσει να γίνεται viral.

A pitch invader who interrupted the @GCTitans game on Saturday night has been charged. Javon Johanson went viral after running shirtless onto the field. https://t.co/I1zrMcKW10 @georgiacosti #NRL #7NEWS pic.twitter.com/XwJ5XcREFO