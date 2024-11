Αυστρία: Ποδοσφαιριστής αποσύρθηκε στα 22 του χρόνια λόγω θρησκείας

Ένα ασυναίσθητο περαστικό έγινε στην Αυστρία, καθώς ο 22χρονος ποδοσφαιριστής Σίλβαν Βάλνερ αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, λόγω των θρησκευτικών του πεποιθήσεων.

Μπορεί το όνομα του Σίλβαν Βάλνερ να μην ήταν γνωστό στο ευρύ κοινό, ωστόσο ο 22χρονος ποδοσφαιριστής της Μπλάου-Βάις Λιντς, ομάδας από το πρωτάθλημα της Αυστρίας, πλέον θα θεωρείται παλαίμαχος! O λόγος για την απόφαση του, δεν είναι άλλος από της θρησκείας του, καθώς ο νεαρός παίκτης είναι μέλος της Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Έβδομης Ημέρας, η οποία δεν επιτρέπει εργασία το Σάββατο, ημέρα που θεωρεί ιερή.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Βάλνερ να πάρει μια αρκετά δύσκολη απόφαση, με τον ίδιο να βάζει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις πάνω από την ποδοσφαιρική του καριέρα, χωρίς μάλιστα να δείχνει ιδιαίτερα μετανιωμένος για αυτό.

Crazy news coming in today: Swiss U21 defender Silvan Wallner has decided to end his career at just 22 years old!



He is part of a religious group that prohibits work on Saturdays — which has led him to suddenly retire.