Αντετοκούνμπο: «Αποθέωση» κατά την επιστροφή των Μπακς στο Μιλγουόκι! Video

Αν και απογοητευμένοι από τον αποκλεισμό των Μπακς από τους τελικούς του ΝΒΑ, οι φίλοι των “Ελαφιών” περίμεναν την αποστολή της ομάδας κατά την επιστροφή της από το Τορόντο.

Αντετοκούνμπο: Αποχώρησε ενοχλημένος από τη συνέντευξη Τύπου! video

Μόλις ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την εμφάνιση του, οι οπαδοί των Μπακς άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά “MVP”. Απ’ την μεριά του, ο “Greek freak” πήγε κοντά τους, υπέγραψε πολλά αυτόγραφα και τους ευχαρίστησε για τη συμπαράσταση.

🙌@Giannis_An34 thanks fans for their support after the team returned home from Toronto!! pic.twitter.com/k8NCPp26j9

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 26, 2019