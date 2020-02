Με τον Σαν Εμετέριο σε μεγάλη βραδιά και τον Ντούμπλιεβιτς σταθερά καλό, η Βαλένθια έφθασε μία “ανάσα” από την έκπληξη στην 23η αγωνιστική της Euroleague, αλλά η Μπαρτσελόνα έκανε φοβερή αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο και πήρε τη νίκη με 77-76.

Οι “νυχτερίδες” βρέθηκαν στο +13 στο 30′, αλλά οι Καταλανοί με τον Μίροτιτς να φθάνει τους 26 πόντους και να κρίνει το ματς με καλάθι και βολές, πανηγύρισαν ένα σπουδαίο διπλό στο τέλος.

Νωρίτερα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ “λύγισε” τη Χίμκι με 80-77, παρά τις πολλές απουσίες της, με τον Μπράιαντ να είναι ο κορυφαίος του αγώνα και τον Ντόρσεϊ να “πυροβολεί” από μακριά με 4/8 τρίποντα.

Σβεντ και Γερέμπκο δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ήττα της ρωσικής ομάδας που έχασε την ευκαιρία να μείνει κοντά στην πρώτη 8άδα με την 14η ήττα της στη σεζόν, σε ένα παιχνίδι όπου ο Τίμα ήταν πολύ άστοχος από μακριά με 2/10 σουτ τριών πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 20-28, 36-47, 60-60,

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Σφαιρόπουλος): Μπράιαντ 21 (7/14 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Έισι 6 (6 ριμπάουντ), Ρέινολντς 7 (5 ριμπάουντ), Καλοϊάρο 4, Χάντερ 10 (5/12 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Κοέν 6 (3 ριμπάουντ), Αβντίγια 11 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζάκσον 3 (0/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Ντόρσεϊ 12 (4/8 τρίποντα), Κοέν.

Χίμκι (Κουρτινάιτις): Σβεντ 18 (2/9 τρίποντα, 3/12 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Μπούκερ 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 5 λάθη), Τίμα 13 (2/10 τρίποντα), Καράσεφ 2, Ζάιτσεφ 2, Βιάλτσεφ 4 (4 ριμπάουντ), Γερέμπκο 17 (6/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Μόνια 3 (1), Γιόβιτς 11 (2).

Προηγήθηκε βέβαια, η νίκη της Φενέρμπαχτσε, η οποία μοιάζει πλέον με “τρένο” και δύσκολα θα χάσει την πρώτη 8άδα που οδηγεί στα πλέι οφ, παρά το τραγικό ξεκίνημά της στη σεζόν.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πέρασε και από την Αγία Πετρούπολη, με κορυφαίους παίκτες των Βέστερμαν και Βέσελι, αλλά και τον Κώστα Σλούκα να τελειώνει το ματς με 12 πόντους και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 32-41, 50-54, 68-73

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Πονσαρνάου): Αλμπισί 3 (0/7 τρίποντα, 5 ασίστ), Πονκρασόφ, Χόλινς 16 (3), Τόμας 13 (5 ριμπάουντ), Σεβτσούκ, Τρούτσκιν 3 (1), Βορόνοφ 5 (1), Ζούμπκοφ 2, Αμπρομάιτις 10 (1), Αγιόν 16 (6/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ).

Φενέρμπαχτσε (Ομπράντοβιτς): Νάναλι 2, Βέστερμαν 13 (3 τρίποντα, 4 ασίστ), Κάλινιτς 3, Σλούκας 12 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντε Κολό 6 (2), Γουίλιαμς 9 (3), Τόμας 6 (5 ριμπάουντ), Βέσελι 11, Ντατόμε 11 (1).

.@FBBasketbol fought off a valiant effort by injury-plagued Zenit to win 68-73 in its first-ever visit to St Petersburg, Russia

Highlights… pic.twitter.com/EHRafhk9s7

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2020