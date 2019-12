Ο Ταϊρίς Ράις έγραψε ιστορία με τους 41 πόντους του κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά η εμφάνιση του Κώστας Σλούκα στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με την Άλμπα Βερολίνου, ήταν καλύτερη βάσει αριθμών και του χάρισε τον άτυπο τίτλο του MVP της αγωνιστικής στη Euroleague.

Ο Έλληνας γκαρντ ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο η ομάδα του Ζέλικο Ομπράνοτβιτς γλίτωσε ένα ακόμη “έμφραγμα” στη Ευρώπη, καθώς χρειάστηκε την παράταση για να πάρει τη νίκη επί της Άλμπα Βερολίνου.

Euroleague: Ο Σλούκας γλίτωσε τη Φενέρμπαχτσε στην παράταση! Αντίδραση με διπλό στη Ρωσία για Μπαρτσελόνα (videos)

Ο Σλούκας τελείωσε το ματς με double double, έχοντας 23 πόντους με 10 ασίστ και 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (Ο Ράις είχε 31 βαθμούς), ενώ πέτυχε και το τρίποντο που έκρινε ουσιαστικά τον αγώνα στην παράταση.

