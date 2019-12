Ο Ταϊρίς Ράις ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο “αιώνιο” ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, καθώς τελείωσε το ματς με 41 πόντους και 8 τρίποντα.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Buzzer beater του Ράις πάνω στον Σπανούλη! (videos)

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 5/7 δίποντα, 8/16 τρίποντα και 7/7 βολές, για να γράψει ιστορία στη Euroleague με τη δεύτερη καλύτερη απόδοση όλων των εποχών στη διοργάνωση.

Describe that @ReseRice4 performance in one word….#GameON pic.twitter.com/IoNmZ3m1cI

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 6, 2019