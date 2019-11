Euroleague: Πήρε το ντέρμπι κορυφής η Εφές! Ξεπέρασε τη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός – Αποτελέσματα και βαθμολογία – videos

Με πρώτο σκόρερ τον Λάρκιν και κορυφαίο παίκτη τον Πλέις που έκανε double double, η Αναντολού Εφές “πέρασε” από το Μιλάνο με 81-76 επί της Αρμάνι και βρέθηκε μόνη της στην κορυφή της Euroleague.

Άλμπα Βερολίνου – Ολυμπιακός: Κόκκινα “πολυβόλα” στη Γερμανία! – videos

Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με τον Μεσίνα να βρίσκει λύσεις από πολλούς παίκτες του, αλλά να έχει άστοχο τον Σέρχι Ροντρίγκεθ σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

The BIG man With a BIG night! #GameON pic.twitter.com/93TXIHhTBy

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 39-41, 60-62, 76-81

Αρμάνι Μιλάνο (Μεσίνα): Μακ 8 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μίτσοφ 10 (0/3 τρίποντα), Μπιλίγκα 5, Ρολ 8 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ροντρίγκεθ 11 (3/9 τρίποντα, 9 ασίστ), Ταρτσέφσκι 6, Νέντοβιτς 9 (3/5 τρίποντα), Γουάιτ 8 (2), Μπρουκς 8 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Σκόλα 3 (1/5 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ).

Αναντολού Εφές (Αταμάν): Λάρκιν 17 (2/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπομπουά 10 (2), Σίνγκλετον 11 (1), Μπαλμπάι, Σανλί 6 (2/7 δίποντα, 2/2 βολές), Πλάις 14 (6/6 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 12 ριμπάουντ), Μίτσιτς 6 (1/4 τρίποντα), Άντερσον 3 (1), Πίτερς 8 (1), Σιμόν 6 (2/8 δίποντα, 2/3 βολές).

FOUR wins in a row for @AnadoluEfesSK!#GameON pic.twitter.com/Ti6lJ0B4Bb

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 21, 2019