“Τρέλα” με το φαγητό και τα γλυκά φαίνεται ότι έχει ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος πέραν από την… Taco Tuesday, τρώει και καθημερινά ό,τι… δεν μπορείς να φανταστείς.

Κι αυτό γιατί μπορεί ο ίδιος ο σούπερ σταρ των Λέικερς να διαφημίζει τα τάκος που φτιάχνει κάθε Τετάρτη, αλλά και γενικότερα η διατροφή του είναι από τις πιο απίστευτες που έχουμε ακούσει.

Την αποκάλυψη έκανε ο επί χρόνια συμπαίκτης του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, Τρίσταν Τόμπσον, ο οποίος και τόνισε χαρακτηριστικά: «Έχει την χειρότερη γαμ@@ένη δίαιτα που έχω δει ποτέ… Τρώει αυγοφέτες, με σιρόπι, με φράουλες και μπανάνα. μετά τρώει ομελέτα με 4 αυγά και μετά πάει και καρφώνει στην μούρη κάποιου… Τρώει επιδόρπιο μετά από κάθε γεύμα. Είναι μοναδικός. Λατρεύει τα γλυκά. Είναι τρελό πως τα καίει το σώμα του».

Apparently LeBron loves food as much as the rest of us 😆 pic.twitter.com/q9rYJl3a85