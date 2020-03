Μπορεί τα μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού στις ΗΠΑ και το NBA να αυξάνονται, αλλά ο «μαγικός κόσμος» του μπάσκετ μετράει νέα κρούσματα.

Ο γκαρντ των Σέλτικς, Μάρκους Σμαρτ, και δύο παίκτες των Λέικερς, είναι τα νέα… θύματα του κορονοϊού στο ΝΒΑ και πλέον έχουν μπει σε καραντίνα.

Οι Λέικερς δεν έκαναν γνωστά τα ονόματα, αλλά δήλωσαν ότι οι αθλητές της ομάδας εξετάστηκαν κατόπιν σύστασης αξιωματούχων της δημόσιας υγείας, λόγω και της αναμέτρησης που είχαν (10/03.2020) κατά των Νετς.

Ο Σμαρτ με ανάρτησή του στο Twitter επιβεβαίωσε την είδηση. «Έκανα την εξέταση πριν πέντε μέρες και πήρα τα αποτελέσματα. Από την ημέρα που εξετάστηκα είμαι σε καραντίνα, ευτυχώς. Ο κορονοϊός πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβαρά. Αποτελεί προτεραιότητα για τους ειδικούς σε θέματα υγείας και πρέπει να κάνουμε περισσότερες εξετάσεις το συντομότερο. Προσωπικά, δεν είχα συμπτώματα και αισθάνομαι εξαιρετικά. Όμως η νέα γενιά της πατρίδας μας πρέπει να κρατά αποστάσεις. Δεν παίζουν με αυτά. Όποιος δεν το κάνει, φέρεται εγωιστικά. Ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε, αλλά για να το κάνουμε πρέπει να είμαστε χωριστά για λίγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV