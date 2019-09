Μουντομπάσκετ 2019: Ζόρικη πρόκριση για Ισπανία! Τα αποτελέσματα της ημέρας

Η Ισπανία διπλασίασε τις νίκες της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, υποχρεώνοντας στην πρώτη ήττα του το Πουέρτο Ρίκο, με 73-63, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Μουντομπάσκετ 2019.

Οι Μαρκ Γκασόλ (19π., 7ρ., 2ασ., 2κλ., 2 κοψ.) και Ρίκι Ρούμπιο (17π., 8ρ., 4ασ., 1κλ.) υπέγραψαν τη νίκη των «Φούριας Ρόχας», χάρη στην οποία οι Ίβηρες πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση και έθεσαν τις βάσεις για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του γκρουπ.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 35-36, 45-57, 63-73

Στη Β΄ φάση του Μουντομπάσκετ της Κίνας προκρίθηκε η Ρωσία. Η ομάδα του Σεργκέι Μπαζάρεβιτς νίκησε 87-73 τη Νότια Κορέα, σε αναμέτρηση για τον 2ο όμιλο της διοργάνωσης που διεξήχθη στο «Wuhan Sports Center», και «ζευγάρωσε» τις νίκες της στο γκρουπ.

Οι Ρώσοι χρειάστηκαν μία πολύ καλή τρίτη περίοδο για να καθαρίσουν το ματς, καθώς το πρώτο ημίχρονο ήταν ντέρμπι και έληξε με σκορ 40-37 υπέρ τους.

