Η αδιανόητη πράξη βίας λευκού αστυνομικού στην Μινεάπολη των ΗΠΑ, που προκάλεσε το θάνατο το θάνατο ενός Αφροαμερικανού, ο οποίος ήταν και παιδικός φίλος του πρωταθλητή του NBA έχει σοκάρει την κοινή γνώμη και το «μαγικό» χώρο του μπάσκετ. Ο Ντουέιν Ουέιντ δεν μπόρεσε να κρύψει την αγανάκτηση του.

Ο Τζορτζ Φλόιντ εκλιπαρούσε να τον αφήσουν να πάρει μια ανάσα, αλλά η αστυνομική βία προκάλεσε το θάνατο του, γεγονός που έχει… σοκάρει τον πλανήτη. Οι εικόνες της φρίκης έκαναν το γύρο του κόσμου και έχουν συγκλονίσει και το χώρο του ΝΒΑ.

Άλλωστε, ο αδικοχαμένος Φλόιντ ήταν παιδικός φίλος του πρωταθλητή του NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, Στέφεν Τζάκσον. Τα ποσταρίσματα διαμαρτυρίας συνεχίζονται (την αρχή έκαναν οι Λεμπρόν Τζέιμς και Στιβ Κερ), με τον Ντουέιν Ουέιντ να δανείζεται μια ιστορική φράση του Μπέντζαμιν Φράνκλιν προκειμένου να εκφράσει την αγανάκτησή του.

Ο παλαίμαχος σούπερ σταρ του ΝΒΑ πήρε θέση για το απίστευτο περιστατικό βίας στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας με κεφαλαία γράμματα: «Δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη μέχρι αυτοί που δεν επηρεάζονται είναι τόσο εξοργισμένοι όσο είμαστε εμείς».

JUSTICE WILL NOT BE SERVED UNTIL THOSE UNAFFECTED ARE AS OUTRAGED AS THOSE WHO ARE‼️‼️‼️‼️‼️