Σοκαρισμένη η παγκόσμια κοινή γνώμη με το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, που οδήγησε στο θάνατο ενός Αφροαμερικανού, ο οποίος ήταν και παιδικός φίλος του πρωταθλητή του NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, Στέφεν Τζάκσον.

Ο Τζάκσον, που συμμετέχει πια σε ένα από τα διασημότερα podcast για το NBA, το “All the Smoke”, τόνισε ότι ο νεκρός ήταν σαν δίδυμος αδερφός του και ξέσπασε κατά των αστυνομικών που τον πατούσαν στον δρόμο για ώρα, μέχρι να φθάσει το ασθενοφόρο και να διαπιστωθεί ότι ήταν νεκρός.

Μινεσότα: Οργή και φρίκη! Αστυνομικός σκότωσε Αφροαμερικανό πατώντας τον για ώρα στον λαιμό – Βίντεο που σοκάρει

«Έπρεπε να ξυπνήσω με τέτοια είδηση; Ο Φλόιντ ήταν αδερφός μου. Λέγαμε ο ένας τον άλλον “δίδυμο”. Όλοι το ήξεραν αυτό για εμάς τους δύο. Ο αδερφός μου ήταν στην Μινεσότα για να αλλάξει ζωή. Του είχα στείλει δυο-τρεις κούτες με ρούχα.

Έξαλλοι Λεμπρόν Τζέιμς και Στιβ Κερ για τη δολοφονία Αφροαμερικανού από αστυνομικό (video, pics)

Ο αδερφός μου έκανε τη δουλειά του κι εσείς πήγατε και τον σκοτώσατε. Πάω στην Μινσεότα τώρα. Θα κάνω ο,τι μπορώ, δεν γίνεται να το αφήσω έτσι. Όλοι εσείς δεν θα το πάρετε σοβαρά, αν αυτό το πράγμα δεν χτυπήσει την δική σας πόρτα. Μ@λ@κ@@ς».

14 year NBA veteran and NBA champion, Stephen Jackson, took to social media to remember #GeorgeFloyd, calling Floyd, "My brother," and a "Twin.” pic.twitter.com/fPdwBrji4Y