Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Διπρόσωπος αλλά… νικητής στη μνήμη του Θανάση! – videos

Σε ένα από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα της σεζόν, ο Παναθηναϊκός φάνηκε ότι θα «σαρώσει» τη Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, αλλά ένα μπλακ άουτ στην επίθεση στο δεύτερο μέρος, έκανε το ματς «θρίλερ».

Οι Βάσκοι πέρασαν μάλιστα και μπροστά στο σκορ με 67-70, για να χρειαστούν οι πράσινοι μια… αντεπίθεση με μεγάλα καλάθια από Παπαγιάννη, Κιλπάτρικ και Τόμας στο τέλος, για να χαρίσουν τη νίκη με 72-70 στον Θανάση Γιαννακόπουλο, η εικόνα του οποίου είχε τοποθετηθεί από νωρίς στις κερκίδες.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς, αφού ο Καλάθης με 2 ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα τρίποντο οδήγησε την ομάδα του σε ένα 12-0 και έδωσε το έναυσμα για… παρτι από την αρχή, αφού οι Βάσκοι χρειάστηκαν 8 λεπτά για να πετύχουν καλάθι εντός πεδιάς.

Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε έτσι με το σκορ στο 26-10, αλλά οι «πράσινοι» συνέχισαν με πατημένο το γκάζι και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο αρχηγός του Τριφυλλιού συνέχισε να είναι φανταστικός σε άμυνα και επίθεση και με τον Τόμας να βρίσκει ρυθμό και καλάθια, η ομάδα του Πιτίνο «εκτόξευσε» τη διαφορά και πάνω από 20 πόντους, για να κλείσει το ημίχρονο με σκορ 48-27.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Τριφυλλιού έδειξαν πάντως να… χαλαρώνουν και οι Βάσκοι με ένα σερί 15-0 στα τελευταία λεπτά, μείωσαν σε 56-48 στο 30′, μπαίνοντας ξανά στο ματς.

Το τελευταίο δεκάλεπτο έγινε μάλιστα «θρίλερ», αφού το σερί της ομάδας του Περάσοβιτς έφθασε το 28-2 και της επέτρεψε να προσπεράσει στο σκορ με 67-70. Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο τα είχε «σπάσει» στην επίθεση με 14 πόντους σε σχεδόν 15 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι απειλήθηκαν ακόμη και με ήττα.

Εκεί, ένα επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Παπαγιάννη «έσωσε» τον Παναθηναϊκό, για να έρθει ο Κιλπάτρικ με ένα μεγάλο τρίποντο και κλέψιμο στην άμυνα, να γλιτώσει τους «πράσινους» από αυτοκτονία, πριν βάλει ο Τόμας το σουτ της νίκης, για το τελικό 72-70 στο ΟΑΚΑ.

Τα στατιστικά στο Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

Παναθηναϊκός (Πιτίνο): Τόμας 16 (5/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Λάνγκφορντ 8 (1), Παπαγιάννης 10 (4/5 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Παπαπέτρου 6 (4 ριμπάουντ), Γκιστ, Βουγιούκας 5, Λεκαβίτσιους 2, Κιλπάτρικ 14 (2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλάθης 11 (4/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη), Αντετοκούνμπο

Μπασκόνια (Περάσοβιτς): Βιλντόζα 11 (3), Βόιτμαν 9 (1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο), Χουέρτας 13 (5/6 δίποντα, 6 ασίστ, 7 λάθη), Ντιοπ 2, Πουαριέ 10 (7 ριμπάουντ), Τζόουνς, Σιλντς 13 (1), Χίλιαρντ 12 (2)