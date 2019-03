Θανάσης Γιαννακόπουλος: Ο Παναθηναϊκός θρηνεί! Το ανατριχιαστικό video για τον «Τυφώνα»

Ημέρα θρήνου και οδύνης για τον Παναθηναϊκό και τον ελληνικό αθλητισμό! Η είδηση του χαμού του Θανάση Γιαννακόπουλο σκόρπισε τη θλίψη στην “πράσινη” οικογένεια, για μια ακόμα φορά μέσα σε λίγους μήνες.

Πέθανε ο Θανάσης Γιαννακόπουλος! Θρήνος στην οικογένεια του Παναθηναϊκού – video

Ο “Τυφώνας” έφυγε απ’ τη ζωή 9,5 μήνες μετά τον θάνατο του Παύλου και έντεκα μήνες μετά τον θάνατο του Κώστα Γιαννακόπουλου. Οι τρεις τους δημιούργησαν τον Παναθηναϊκό που κατέκτησε τους έξι ευρωπαϊκούς τίτλους

Ο Θανάσης Γιαννακόπουλος ήταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και από τους βασικούς συντελεστές των επιτυχιών του ελληνικού μπάσκετ και του “τριφυλλιού” τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο κ. Γιαννακόπουλος κατέληξε στο ΥΓΕΙΑ, μετά από μακρά νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Είχε υποστεί βαρύ θρομβωτικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο από το οποίο, παρά την έγκαιρη και επιτυχή θρομβεκτομή, δεν μπόρεσε να συνέλθει.

Θανάσης Γιαννακόπουλος: Συγκλονίζει ο Δημήτρης με τα τρία αδέρφια [pic]

Η αγάπη του και η προσφορά του στον Παναθηναϊκό θα μείνει στην ιστορία. Ο “Τυφώνας” υπήρξε ενεργό μέλος και ηγέτης του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, με τον οποίο πανηγύρισε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας του, ενώ πέρασε και από την προεδρία της “πράσινης”ΚΑΕ (από το 1992 υπήρξε συνιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού μαζί με τον αδερφό του Παύλο, αλλά το 2012 παρέδωσε την διοίκηση στον γιο του αδερφού του, Δημήτρη).

Θανάσης Γιαννακόπουλος – Παναθηναϊκός: «Αφιέρωσε τη ζωή του στην παναθηναϊκή ιδέα»

Το κλίμα σε ολόκληρη την οικογένεια του Παναθηναϊκού αλλά και του ελληνικού αθλητισμού είναι βαρύ. Το αποδεικνύουν άλλωστε οι ανακοινώσεις που έβγαλαν οι περισσότερες από τις ΚΑΕ και τις ΠΑΕ, αλλά και ο Πολιτικός κόσμος. Την ίδια στιγμή, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (εκεί όπου βρίσκονται το “Απ. Νικολαΐδης” αλλά και το “Παύλος Γιαννακόπουλος”, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες, ως φόρο τιμής στο μεγάλο παράγοντα του συλλόγου.

Θανάσης Γιαννακόπουλος: Πανελλήνια θλίψη για το θάνατο του «τυφώνα»!

Ο κ. Γιαννακόπουλος δεν έχανε ευκαιρία να δηλώνει… μέρος των οπαδών. Ο δικός τους άνθρωπος! Μάλιστα, είχε αναφέρει από μικροφώνου, πως θέλει να ταφεί με τη σημαία του Παναθηναϊκού. Αυτές οι δύο φράσεις του χρησιμοποιούνται στο συγκινητικό video που έφτιαξε η «πράσινη» ΚΑΕ

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Θανάση.

May your soul rest in peace our beloved Thanasis.#paobc #RIP pic.twitter.com/yzplP8Eidn

