Champions League: Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στη Μονακό, νίκη κορυφής για την Άρσεναλ στο Μιλάνο

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στη Μονακό και κέρδισε 5-0 για την 7η αγωνιστική του Champions League. Μεγάλη νίκη με 3-1 για την Άρσεναλ στην έδρα της Ίντερ.

Εμπαπέ και Βινίσιους πρωταγωνίστησαν στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στους Μονεγάσκους. Ο Ζεσούς με δύο γκολ έκανε τα πάντα για τους «κανονιέρηδες» και τους χάρισε τη πρώτη θέση στο Champions League.

Τότεναμ και Σπόρτινγκ πήραν σημαντικές νίκες ενάντια σε Ντόρτμουντ και Παρί Σεν Ζερμέν. Για την Σπόρτινγκ πέρασε ως αλλαγή ο Βαγιαννίδης.

Δείτε εδώ τα live όλων των αναμετρήσεων του Champions League.

Ίντερ – Άρσεναλ 1-3

Η Άρσεναλ στο πρώτο μέρος είχε μεγάλο πρωταγωνιστή του Ζεσούς που πέτυχε δύο γκολ. Αρχικά, στο 10′ νίκησε τον Σόμερ και στο 31′ σκόραρε για δεύτερη φορά για να κάνει το 2-1, αφού είχε προηγηθεί η ισοφάριση του Σούτσιτς με ωραίο πλασέ.

Ο Γκιόκερες στο 84′ «καθάρισε» τη νίκη και την πρωτιά για την Άρσεναλ με τρομερό πλασέ στο «παράθυρο» της εστίας του Σόμερ.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1

Ο Εμπαπέ ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη της Ρεάλ στο Μπερναμπέου, καθώς στο 5′ μετά από πάσα του Βαλβέρδε έκανε το 1-0 και στο 26′ σε κενή εστία εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Βινίσιους έκανε και το 2-0, που ήταν το σκόρ του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η «Βασίλισσα» έκανε πάρτι και με γκολ των Βινίσιους, Μασταντουόνο και Μπέλιγχαμ. Το ένα τέρμα της Ρεάλ ήρθε από αυτογκόλ του Κερέρ. Η Μονακό έβαλε το γκολ της τιμής με τον Τέζε.

Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0

Η Τότεναμ βρέθηκε από νωρίς να προηγείται στο σκορ με τον Ρομέρο στο 14′. Ο Σβένσον είδε την κόκκινη κάρτα και άφησε την Ντόρτμουντ με δέκα παίκτες στο 24, μετά από σκληρό τάκλιν. Αυτό έβαλε τίτλους τέλους από νωρίς στο παιχνίδι. Ο Σολάνκε στο 37′ με περίεργο τρόπο έκανε το 2-0 για τα «σπιρούνια».

Στο δεύτερο ημίχρονο η αναμέτρηση είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς δεν άλλαξε το αποτέλεσμα με τις δύο ομάδες να κάνουν συντήρηση δυνάμεων.

Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Η Παρί έχασε πολλές ευκαιρίες στη Λισαβόνα, δεν κατάφερε να μπορούσε να βρει τρόπο να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα και τιμωρήθηκε στο 74′ με τον Σουάρες, μετά από μία κόντρα να μένει μόνος απέναντι από τον Σεβαλιέ για να τον κερδίσει και να κάνει το 1-0 στην αναμέτρηση.

Ο Κβαρατσκέλια λίγα λεπτά μετά το γκολ των γηπεδούχων πέτυχε ένα καταπληκτικό τέρμα για να ισοφαρίσει σε 1-1, όμως ο Σουάρες και πάλι στο 90′ πήρε την επαναφορά και με κεφαλιά έδωσε τη νίκη με 2-1 στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο Βαγιαννίδης πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι.

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1

Ο Ντιλέινι έκρινε την αναμέτρηση στην Κοπεγχάγη, καθώς έκανε ένα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα στο 35′ και είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα, μετά από παρέμβαση του VAR. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μακτόμινεϊ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τη Νάπολι.

Οι Δανοί κέρδισαν πέναλτι στο δεύτερο μέρος και ο Λάρσον, που ανέλαβε την εκτέλεση νικήθηκε από τον αντίπαλο τερμαφύλακα, όμως στην επαναφορά σκόραρε για να φέρει στα ίσα το παιχνίδι και να μοιράσει από έναν βαθμό στις δύο ομάδες.

Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 1-2

Η Βιγιαρεάλ στο 49′ εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα του Άγιαξ και με τρόμερό σουτ του Ολουβασέγι έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση. Ο Άγιαξ αντέδρασε και με γκολ των Γκλούχ και Έντβαρσεν πήρε τη νίκη κόντρα στα «κίτρινα υποβρύχια».

Στα παιχνίδια που προηγήθηκαν η Μπριζ επιβλήθηκε με 4-1 της Καϊράτ Αλμάτι, ενώ την έκπληξη έκανε η Μπόντο Γκλιμτ που κέρδισε 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι.