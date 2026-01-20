Champions League live η 7η αγωνιστική της League Phase

Η 7η αγωνιστική του Champions League ξεκινά με σημαντικές αναμετρήσεις που θα κρίνουν κατά πολύ το μέλλον αρκετών ομάδων στη διοργάνωση. Ξεχωρίζει το παιχνίδι της Ίντερ με την Άρσεναλ (22:00), όπως και αυτό της Ρεάλ με τη Μονακό (22:00).
Καϊράτ Αλμάτι – Μπριζ 1-4
Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0
Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 22:00
Ίντερ – Άρσεναλ 22:00
Κοπεγχάγη – Νάπολι 22:00
Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 22:00
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 22:00
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν 22:00
Τότεναμ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 22:00
Ο Αλάιν έκανε το λάθος και η Μπόντο βγήκε στην αντεπίθεση με τον Χογκ να πλασάρει υπέροχα τον Ντοναρούμα για να κάνει το 2-0 στην αναμέτρηση
1-0 με κεφαλιά κάτω από τα πόδια του Ντοναρούμα
Μπόντο Γκλιμτ: Χαϊκίν, Σόεβολντ, Μπιόρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπιόρκαν, Εβγέν, Μπεργκ, Σόντρε Φετ, Μπλόμπεργκ, Χεγκ, Χάουγκε
Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Λιούις, Κουσάνοφ, Αλέιν, Αΐτ-Νούρι, Ρέιντζερς, Ρόδρι, Ο'Ράιλι, Φόντεν, Τσερκί, Χάαλαντ
Στο μοναδικό παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στις 19:45 η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει την Μπόντο Γκλιμτ εκτός έδρας με στόχο τη νίκη που θα της δώσει πιθανότατα μία θέση στην πρώτη οκτάδα
Η 7η αγωνιστική ξεκίνησε με τη νίκη της Μπριζ επί της Καϊράτ Αλμάτι με 4-1 εκτός έδρας με την ομάδα του Τζόλη, που είναι τραυματίας και δεν αγωνίστηκε, να φτάνει τους 7 βαθμούς στη διοργάνωση
Μαζί θα παρακολουθήσουμε live τα παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του Champions League