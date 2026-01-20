Αθλητικά

Champions League live η 7η αγωνιστική της League Phase

Σημαντικές αναμετρήσεις στην προτελευταία αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
Ο Χογκ σκοράρει
Ο Χογκ κάνει το 1-0 για την Μπόντο Γκλιμτ/ Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Η 7η αγωνιστική του Champions League ξεκινά με σημαντικές αναμετρήσεις που θα κρίνουν κατά πολύ το μέλλον αρκετών ομάδων στη διοργάνωση. Ξεχωρίζει το παιχνίδι της Ίντερ με την Άρσεναλ (22:00), όπως και αυτό της Ρεάλ με τη Μονακό (22:00). 

19:38 | 20.01.2026
Τα παιχνίδια της ημέρας

Καϊράτ Αλμάτι – Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0

Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 22:00

Ίντερ – Άρσεναλ 22:00 

Κοπεγχάγη – Νάπολι 22:00

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 22:00

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν 22:00

Τότεναμ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 22:00

20:31 | 20.01.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με την Μπόντο Γκλιμτ να διατηρεί το υπέρ της 2-0
20:30 | 20.01.2026
Ο Χάαλαντ έχασε τεράστια ευκαιρία να σκοράρει λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου
20:29 | 20.01.2026
20:14 | 20.01.2026
20:08 | 20.01.2026
Και δεύτερο γκολ από το Χογκ, έκανε το 2-0 στη Νορβηγία

Ο Αλάιν έκανε το λάθος και η Μπόντο βγήκε στην αντεπίθεση με τον Χογκ να πλασάρει υπέροχα τον Ντοναρούμα για να κάνει το 2-0 στην αναμέτρηση

20:04 | 20.01.2026
22'
Η Μπόντο Γκλιμτ άνοιξε το σκορ με τον Χογκ

1-0 με κεφαλιά κάτω από τα πόδια του Ντοναρούμα

19:51 | 20.01.2026
20'
Η Σίτι έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και ψάχνει να βρει το γκολ που θα της ανοίξει το δρόμο προς τη νίκη
19:49 | 20.01.2026
5'
Ο Τσερκί έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να απομακρύνει σε κόρνερ
19:45 | 20.01.2026
19:39 | 20.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Νορβηγία
19:38 | 20.01.2026
ΦΩΤΟ REUTERS
Καϊράτ Αλμάτι – Κλαμπ Μπριζ 1-4: Άνετο «διπλό» για τους Βέλγους πριν το φινάλε της League Phase του Champions League
Τρομερό buzzer beater γκολ από τους γηπεδούχους - Ο Χρήστος Τζόλης δεν αγωνίστηκε, αφού είναι τραυματίας
19:24 | 20.01.2026
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Μπόντο Γκλιμτ: Χαϊκίν, Σόεβολντ, Μπιόρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπιόρκαν, Εβγέν, Μπεργκ, Σόντρε Φετ, Μπλόμπεργκ, Χεγκ, Χάουγκε

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Λιούις, Κουσάνοφ, Αλέιν, Αΐτ-Νούρι, Ρέιντζερς, Ρόδρι, Ο'Ράιλι, Φόντεν, Τσερκί, Χάαλαντ

19:23 | 20.01.2026

Στο μοναδικό παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στις 19:45 η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει την Μπόντο Γκλιμτ εκτός έδρας με στόχο τη νίκη που θα της δώσει πιθανότατα μία θέση στην πρώτη οκτάδα

19:22 | 20.01.2026

Η 7η αγωνιστική ξεκίνησε με τη νίκη της Μπριζ επί της Καϊράτ Αλμάτι με 4-1 εκτός έδρας με την ομάδα του Τζόλη, που είναι τραυματίας και δεν αγωνίστηκε, να φτάνει τους 7 βαθμούς στη διοργάνωση

19:22 | 20.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε live τα παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του Champions League

