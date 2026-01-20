Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Οι Νορβηγοί διέλυσαν τους πολίτες στο Champions League

Η Μπόντο Γκλιμτ ήταν τρομερή κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι και πήρε τεράστια νίκη με 3-1 για την 7η αγωνιστική του Champions League.

Ο Χογκ με δύο γκολ σε δύο λεπτά στο πρώτο ημίχρονο έκανε το 2-0. Αρχικά, με κεφαλιά στο 22′ νίκησε τον Ντοναρούμα και στο 24′ με ωραίο δεξί πλασέ, μετά από λάθος της άμυνας της Σίτι έδωσε σοβαρό προβάδισμα στην Μπόντο Γκλιμτ ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League.

Ο Χάουγκε στο 58′ έκανε το 3-0 για τους Ν ορβηγούς με υπέροχο τελείωμα στο «παράθυρο» της εστίας του Ντοναρούμα. Ο Τσερκί μείωσε σε 3-1 με σουτ έξω από την περιοχή και έδωσε ελπίδα στους συμπαίκτες του, όμως ο Ρόντρι στο 62′ έφαγε κόκκινη κάρτα και ουσιαστικά έκρινε για τα καλά το παιχνίδι.

Οι Νορβηγοί είχαν και δύο ακυρωθέντα γκολ στην αναμέτρηση, αλλά και ένα δοκάρι, χάνοντας την ευκαιρία να διαλύσουν τους πολίτες.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Μπόντο στη διοργάνωση και έφτασε τους 6 βαθμούς και πλέον βρίσκεται στην 26η θέση. Η Σίτι είναι 4η με 13 βαθμούς.