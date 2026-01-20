Καϊράτ Αλμάτι – Κλαμπ Μπριζ 1-4: Άνετο «διπλό» για τους Βέλγους πριν το φινάλε της League Phase του Champions League

Βρίσκοντας από δυο γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Κλαμπ Μπριζ πέρασε… αέρα από την έδρα της Καϊράτ Αλμάτι (1-4) σε ματς για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Βέλγοι έφτασαν έτσι τους 7 βαθμούς και ελπίζουν ότι την τελευταία αγωνιστική θα καταφέρουν μέσα στην έδρα τους -κόντρα στην Μαρσέιγ- να πανηγυρίσουν την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης. Η ομάδα από το Καζακστάν έχει… αποχαιρετήσει, έχοντας μείνει στον 1 βαθμό.

Η Κλαμπ Μπριζ είχε καλύτερη παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δυσκολεύτηκε να πλησιάσει την περιοχή της Καϊράτ. Στο 18′ όμως άγγιξε το γκολ. Ο Ντιακόν συνέκλινε από αριστερά, πλάσαρε υπέροχα με το δεξί, έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων.

Η υπεροχή της Κλαμπ Μπριζ έφερε τελικά αποτέλεσμα και δυο γκολ μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 32′, μετά από γέμισμα και λανθασμένη απομάκρυνση του Αναρμπέκοβ, ο Στάνκοβιτς με δυνατο σουτ από το ύψος της περιοχής έκανε το 0-1. Έξι λεπτά μετά, ο Φανάκεν σκόραρε εξ επαφής με το… καλάμι για το 0-2.

Η Καϊράτ Αλμάτι προσπάθησε να πάρει τα ηνία του αγώνα στην επανάληψη, αλλά ο Κλαμπ Μπριζ βρήκε και πάλι γρήγορα τα “πατήματά” της και στο 56′ είδε τον Φορμπς να μην μπορεί να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρε σε τετ-α-τετ.

Τελικά, το 0-3 δεν άργησε να έρθει για τους Βέλγους. Ο Ντιακόν έκανε όμορφη ενέργεια και γύρισμα από αριστερά στο 74′ και ο Βερμάν σκόραρε εξ επαφής. Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι σκόραραν άμεσα, φτάνοντας στο 0-4, με την κοντινή κεφαλιά του Μέχελε, στο 85′. Το τελικό 1-4 διαμορφώθηκε από τον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με υπέροχο μακρινό σουτ (στοπάρισμα, σουτ, δοκάρι και μέσα).

Την επόμενη (8η) και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Κλαμπ Μπριζ θα υποδεχθεί την Μαρσέιγ, ενώ η Καϊράτ Αλμάτι θα παίξει στην έδρα της Άρσεναλ.