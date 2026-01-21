Champions League τελικά: Μεγάλη νίκη της Μπαρτσελονα στην Πράγα, τρομερή ανατροπή της Μπιλμπάο κόντρα στην Αταλάντα

Η 7η αγωνιστική του Champions League ολοκληρώθηκε με τις νίκες των Μπαρτσελόνα, Αθλέτικ Μπιλμπάο και Λίβερπουλ να ξεχωρίζουν. Η Γιουβέντους κέρδισε την Μπενφίκα του Παυλίδη.
Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3 τελικό
Γιουβέντους – Μπενφίκα 2-0 τελικό
Μαρσέιγ – Λίβερπουλ 0-3 τελικό
Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 2-0 τελικό
Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν 3-0 τελικό
Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα 2-4 τελικό
Τσέλσι – Παφος 1-0 τελικό
Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 τελικό
Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2 τελικό
Ο μέσος των Άγγλων με κεφαλιά από κόρνερ βρήκε δίχτυα
Ο Φριμπόνγκ έκανε ωραία κίνηση και στην προσπάθεια για σέντρα, η μπάλα βρήκε στον Ρούλι και κατέληξε στα δίχτυα
Ο Ναβάρο εκτέλεσε την Αταλάντα με δεξί πλασέ
Μετά από σέντρα του Ναβάρο ο Σεράνο σκόραρε από κοντά
Ο Ισπανός με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο «παράθυρο» της εστίας των Τσέχων
Ο Μακένι συνεργάστηκε ωραία με τον Ντέιβιντ και έκανε εύκολα το 2-0
Νίκησε στο τετ α τετ τον αντίπαλο τερματοφύλακα ο Ισπανός
Ο Άγγλος κέρδισε το πέναλτι και το εκτέλεσε για να «καθαρίσει» τη νίκη της Μπάγερν
Ο Άγγλος επιθετικός με κεφαλιά μετά από κόρνερ άνοιξε το σκορ στο Μόναχο
Ο Σομποσλάι με συρτή εκτέλεση φάουλ νίκησε τον Ρούλι και έκανε το 1-0 στη Μασσαλία
Μετά από κόρνερ η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Πολωνού σε προσπάθεια να απομακρύνει και ισοφάρισε το παιχνίδι
Ο Ισπανός μέσος με σουτ έξω από την περιοχή βρήκε δίχτυα και ανέτρεψε την κατάσταση στην Πράγα
Ο Ντε Γιόνγκ έκανε τρομερή κάθετη πάσα στον Φερμίν και αυρτός νίκησε τον τερματοφύλακα της Σλάβιας για να φέρει στα ίσα το ματς
Η Αϊντχόφεν κάνει νέο σοβαρό λάθος στην άμυνάς της, ο Γουισά έκλεψε, έδωσε στον Γκόρντον και αυτός σε κενή εστία σκόραρε για να κάνει το 2-0
Όμορφη κίνηση και συρτό σουτ του Μακ Άλιστερ, εκατοστά άουτ η μπάλα
Ο Ιταλός επιθετικός με κεφαλιά νίκησε τον Ουνάι Σιμόν, με τους παίκτες της Μπιλμπαο να διαμαρτύρονται για φάουλ πριν τη κεφαλιά. Διαιτητής και VAR δεν είδαν παράβαση
Μετά από κόρνερ και κεφαλιά του Χόλες, ο Κουσέι μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0
Μετά από λάθος του Κοβάρ, ο Ζοέλιντον έστρωσε στον Γουισά, που από κοντά πλάσαρε για το 1-0
ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ:: Στάνεκ, Χάλουπεκ, Χόλες, Ζίμα, Σανιάνγκ, Μόουζες, Πρόβοντ, Ντόρλεϊ, Σαντίλεκ, Κούσεϊ, Χορί
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γιοάν Γκαρσία, Μπαλντέ, Μαρτίν, Έρικ Γκαρσία, Κουντέ, Ντε Γιονγκ, Φερμίν, Πέδρι, Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Μπαρντάτζι
ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Τα, Κιμ, Πάβλοβιτς, Γκερέιρο, Μπίσοφ, Κίμιχ, Ολίσε, Λουίζ Ντίαζ, Καρλ, Κέιν
ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ: Σέρπεν, Φαν ντε Πέρε, Μακ Άλιστερ, Σάικς, Μπέρτζες, Ζοργκάν, Χαλαϊλί, Γκιλιέρμε Σμιθ, Φλόρουτς, Ελ Χατζ, Ντέιβιντ
ΤΣΕΛΣΙ: Γιόργκενσεν, Μπαντιασίλ, Χάτο, Τζέιμς, Γκουστό, Φοφανά, Καϊσέδο, Φερνάντες, Γκαρνάτσο, Νέτο, Ντέλαπ
ΠΑΦΟΣ: Γκόρτερ, Πηλέας, Μπρούνο, Λούκασεν, Σέμα, Τζάτζα, Όρσιτς, Άντερσον, Πέπε, Σούνιτς, Ντράγκομιρ
ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Κοσουνού, Κολάσινατς, Ντζιμσίτι, Ντε Ρουν, Τζαπακόστα, Έντερσον, Μπερνασκόνι, Ντε Κετελάρε, Ζαλέβσκι, Σκαμάκα
ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Μπόιρο, Παρέδες, Βίβιαν, Λέκουε, Ρέγο, Χαουρεγιθάρ, Γκόμεθ, Γοροσαμπέλ, Ναβάρο, Γουρουθέτα
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Τιαό, Τρίπιερ, Μπότμαν, Χολ, Γκιμαράες, Τονάλι, Ζοέλιντον, Μπαρνς, Γκόρντον, Γουισά
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κοβάρ, Σαλάχ Εντίν, Γκασιορόβσκι, Σχάουτεν, Σιλντιγιά, Φέιρμαν, Μάουρο Ζούνιορ, Βάνερ, Μαν, Πέρισιτς, Τιλ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Μπρέμερ, Καμπιάζο, Κέλι, Λοκατέλι, Μιρέτι, Τουράμ, Καλουλού, ΜακΚένι, Γιλντίζ, Ντέιβιντ
ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρουμπίν, Αραούχο, Νταλ, Οταμέντι, Όρνες, Πρεστιανίνι, Σιέλντερουπ, Μπαρέιρο, Ντέντιτς, Σουντάκοβ, Παυλίδης
ΜΑΡΣΕΪΓ: Ρούλι, Μουρίγιο, Παβάρ, Μπαλέρντι, Μεδίνα, Κοντογκμπιά, Τραορέ, Γουεά, Χόιμπιεργκ, Γκουϊρί, Γκρίνγουντ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Γκόμες, Φριμπόνγκ, Κερκέζ, Μακ Άλιστερ, Χράφενμπερχ, Σομποσλάι, Βιρτς, Σαλάχ, Εκιτικέ
Ο αμυντικός της Ατλέτικο στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Σίγουρα θα μπορούσε να ανιδράσει καλύτερα στη φάση
Καραμπάγκ: Κοχάλσκι, Σίλβα, Μουσταφαζάντε, Τζαφαργκουλίγεβ, Μεδίνα, Μπικάλιο, Μοντιέλ, Γιάνκοβιτς, Ζουμπίρ, Αντράντε, Ντουράν.
Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Κάουα Σάντος, Τεάτ, Κοχ, Κρίστενσεν, Κνάουφ, Σκιρί, Λάρσον, Ντόαν, Μπράουν, Κόλινς, Ουζούν
Γαλατασαράι: Τσακίρ, Σάντσες, Σάλαϊ, Μπαρντακτσί, Αλμαλί, Λεμινά, Τορέιρα, Σανέ, Ακγκούν, Αλπέρ Γιλμάζ, Οσιμέν
Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Ρουτζέρι, Χάντσκο, Πουμπίγ, Γιορέντε, Μπάριος, Κόκε, Σιμεόνε, Αλμάδα, Άλβαρες, Σέρλοθ
Το πρόγραμμα ξεκινάει με τα παιχνίδια Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης και Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια που θα κλείσουν το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του Champions League