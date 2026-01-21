Αθλητικά

Champions League τελικά: Μεγάλη νίκη της Μπαρτσελονα στην Πράγα, τρομερή ανατροπή της Μπιλμπάο κόντρα στην Αταλάντα

Πολλά γκολ και μεγάλες ανατροπές στην 7η αγωνιστική του Champions League
Ανανεώθηκε πριν 3 λεπτά
Ο Τουράμ πανηγυρίζει το γκολ του
Ο Τουράμ πανηγυρίζει το γκολ του/ REUTERS/Alberto Lingria

Η 7η αγωνιστική του Champions League ολοκληρώθηκε με τις νίκες των Μπαρτσελόνα, Αθλέτικ Μπιλμπάο και Λίβερπουλ να ξεχωρίζουν. Η Γιουβέντους κέρδισε την Μπενφίκα του Παυλίδη.

19:27 | 21.01.2026
Τα παιχνίδια της βραδιάς

Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3 τελικό

Γιουβέντους – Μπενφίκα 2-0 τελικό

Μαρσέιγ – Λίβερπουλ 0-3 τελικό

Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 2-0 τελικό

Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν 3-0 τελικό

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα 2-4 τελικό

Τσέλσι – Παφος 1-0 τελικό

Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 τελικό

Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2 τελικό

00:02 | 22.01.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:57 | 21.01.2026
Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα
Champions League: Η Μπαρτσελόνα πήρε την ματσάρα στην Πράγα με ανατροπή, μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ κόντρα στη Μαρσέιγ
Η Γιουβέντους νίκησε την Μπενφίκα του Παυλίδη, μεγάλη ανατροπή της Μπιλμπάο στο Μπέργκαμο
23:57 | 21.01.2026
Ξεχωρίζουν οι νίκες των Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ και Αθλέτικ Μπιλμπάο
23:56 | 21.01.2026
Ολοκληρώθηκαν όλα τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής του Champions League
23:53 | 21.01.2026
23:53 | 21.01.2026
23:51 | 21.01.2026
Η Λίβερπουλ κάνει το 3-0 με τον Χάκπο στις καθυστερήσεις
23:51 | 21.01.2026
Νίκη για την Μπιλμπάο με 3-2 στο Μπέργκαμο
23:51 | 21.01.2026
23:51 | 21.01.2026
23:50 | 21.01.2026
23:45 | 21.01.2026
ΦΩΤΟ AP Photo
Ο Βαγγέλης Παυλίδης γλίστρησε σε εκτέλεση πέναλτι στο Γιουβέντους – Μπενφίκα και έστειλε την μπάλα απελπιστικά άουτ
Στο 81' η φάση με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Έλληνα επιθετικό των Πορτογάλων
23:40 | 21.01.2026
Η Αταλάντα με τον Κρίστοβιτς μείωσε το σκορ σε 3-2
23:38 | 21.01.2026
Ο Κέιν αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι
23:36 | 21.01.2026
Ο Παυλίδης γλίστρησε και έστειλε την μπάλα πολύ μακριά από την εστία σε εκτέλεση πεναλτι
23:35 | 21.01.2026
Η Τσέλσι άνοιξε το σκορ με τον Καϊσέδο, 1-0 κόντρα στην Πάφο

Ο μέσος των Άγγλων με κεφαλιά από κόρνερ βρήκε δίχτυα

23:34 | 21.01.2026
Η Μπαρτσελόνα έκανε το 4-2 στο παιχνίδι με τον Λεβαντόφσκι
23:32 | 21.01.2026
Η Λίβερπουλ έκανε το 2-0 στη Μασσαλία

Ο Φριμπόνγκ έκανε ωραία κίνηση και στην προσπάθεια για σέντρα, η μπάλα βρήκε στον Ρούλι και κατέληξε στα δίχτυα

23:29 | 21.01.2026
Η Μπιλμπάο κάνει τρομερά πράγματα στο Μπέργκαμο, 3-1 μέσα σε 16 λεπτά

Ο Ναβάρο εκτέλεσε την Αταλάντα με δεξί πλασέ

23:29 | 21.01.2026
23:28 | 21.01.2026
23:28 | 21.01.2026
Ο Μπαρνς έκανε το 3-0 για τη Νιουκάστλ
23:26 | 21.01.2026
Η Μπιλμπάο το γύρισε στην Ιταλία, 2-1 το ματς

Μετά από σέντρα του Ναβάρο ο Σεράνο σκόραρε από κοντά

23:25 | 21.01.2026
Δοκάρι για την Μπενφίκα
23:24 | 21.01.2026
Τρομερό γκολ του Όλμο για το 3-2 της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Σλάβια

Ο Ισπανός με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο «παράθυρο» της εστίας των Τσέχων

23:21 | 21.01.2026
Η Μπάγερν έμεινε με 10 παίκτες μετά από τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Κιμ
23:16 | 21.01.2026
Η Γιουβέντους «καθαρίζει» το παιχνίδι κόντρα στην Μπενφίκα

Ο Μακένι συνεργάστηκε ωραία με τον Ντέιβιντ και έκανε εύκολα το 2-0

23:15 | 21.01.2026
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο κάνει το 1-1 στην Ιταλία με τον Γκουρουθέτα

Νίκησε στο τετ α τετ τον αντίπαλο τερματοφύλακα ο Ισπανός

23:14 | 21.01.2026
Ο Κέιν κάνει το 2-0 από την άσπρη βούλα

Ο Άγγλος κέρδισε το πέναλτι και το εκτέλεσε για να «καθαρίσει» τη νίκη της Μπάγερν

23:13 | 21.01.2026
Πέναλτι για την Μπάγερν
23:12 | 21.01.2026
Η Γιουβέντους με τον Τουράμ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Μπενφικα
23:12 | 21.01.2026
Γκολ για την Μπάγερν με τον Κέιν

Ο Άγγλος επιθετικός με κεφαλιά μετά από κόρνερ άνοιξε το σκορ στο Μόναχο

23:08 | 21.01.2026
Ο Ντε Γιονγκ σκόραρε στην Πράγα για την Μπαρτσελόνα, όμως το γκολ ακυρώθηκε
23:05 | 21.01.2026
Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο σε όλα τα παιχνίδια
23:04 | 21.01.2026
23:04 | 21.01.2026
23:04 | 21.01.2026
22:52 | 21.01.2026
22:52 | 21.01.2026
Ημίχρονο σε όλα τα παιχνίδια
22:49 | 21.01.2026
22:47 | 21.01.2026
Η Λίβερπουλ άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις

Ο Σομποσλάι με συρτή εκτέλεση φάουλ νίκησε τον Ρούλι και έκανε το 1-0 στη Μασσαλία

22:44 | 21.01.2026
Η Σλάβια Πράγας με αυτογκόλ του Λεβαντόφσκι ισοφάρισε άμεσα

Μετά από κόρνερ η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Πολωνού σε προσπάθεια να απομακρύνει και ισοφάρισε το παιχνίδι

22:40 | 21.01.2026
Ο Φερμίν το γυρίσε μόνος του για την Μπαρτσελόνα, 2-1 το σκορ

Ο Ισπανός μέσος με σουτ έξω από την περιοχή βρήκε δίχτυα και ανέτρεψε την κατάσταση στην Πράγα

22:36 | 21.01.2026
Η Αταλάντα βρήκε δίχτυα στο 40', όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ
22:32 | 21.01.2026
Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε με τον Φερμίν Λόπεθ, 1-1 το σκορ

Ο Ντε Γιόνγκ έκανε τρομερή κάθετη πάσα στον Φερμίν και αυρτός νίκησε τον τερματοφύλακα της Σλάβιας για να φέρει στα ίσα το ματς

22:31 | 21.01.2026
Δοκάρι για την Πάφο με σουτ του Ζάζα, που κόντραρε στο χέρι του Τζέιμς, το οποίο ήταν κολλημένο στο σώμα του
22:27 | 21.01.2026
Η Νιουκάστλ «καθαρίζει» με τον Γκόρντον

Η Αϊντχόφεν κάνει νέο σοβαρό λάθος στην άμυνάς της, ο Γουισά έκλεψε, έδωσε στον Γκόρντον και αυτός σε κενή εστία σκόραρε για να κάνει το 2-0

22:27 | 21.01.2026
22:26 | 21.01.2026
22:24 | 21.01.2026
Η Λίβερπουλ βρήκε δίχτυα στη Μασσαλία, όμως ήταν σε θέση οφσάιντ με το VAR να ακυρώνει το γκολ, παραμένει 0-0 το σκορ
22:24 | 21.01.2026
22:22 | 21.01.2026
22:18 | 21.01.2026
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Λίβερπουλ

Όμορφη κίνηση και συρτό σουτ του Μακ Άλιστερ, εκατοστά άουτ η μπάλα

22:14 | 21.01.2026
Η Αταλάντα ανοίγει το σκορ με τον Σκαμάκα, 1-0 κόντρα στην Μπιλμπάο

Ο Ιταλός επιθετικός με κεφαλιά νίκησε τον Ουνάι Σιμόν, με τους παίκτες της Μπιλμπαο να διαμαρτύρονται για φάουλ πριν τη κεφαλιά. Διαιτητής και VAR δεν είδαν παράβαση

22:11 | 21.01.2026
Η Σλάβια Πράγας προηγείται με με γκολ του Κουσέι ενάντια στην Μπαρτσελόνα

Μετά από κόρνερ και κεφαλιά του Χόλες, ο Κουσέι μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0

22:02 | 21.01.2026
Η Νιουκάστλ άνοιξε το σκορ ο Γουισά στο 8', 1-0 το σκορ υπέρ της κόντρα στην Αϊντχόφεν

 Μετά από λάθος του Κοβάρ, ο Ζοέλιντον έστρωσε στον Γουισά, που από κοντά πλάσαρε για το 1-0

22:02 | 21.01.2026
21:59 | 21.01.2026
Σέντρα σε όλες τις αναμετρήσεις
21:59 | 21.01.2026
Το γκολ της νίκης της Καραμπάγκ
21:58 | 21.01.2026
Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια των 22:00
21:57 | 21.01.2026
Οι συνθέσεις του Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ:: Στάνεκ, Χάλουπεκ, Χόλες, Ζίμα, Σανιάνγκ, Μόουζες, Πρόβοντ, Ντόρλεϊ, Σαντίλεκ, Κούσεϊ, Χορί

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γιοάν Γκαρσία, Μπαλντέ, Μαρτίν, Έρικ Γκαρσία, Κουντέ, Ντε Γιονγκ, Φερμίν, Πέδρι, Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Μπαρντάτζι

21:57 | 21.01.2026
Οι ενδεκάδες του Μπάγερν - Ουνιόν Σεν Ζιλουαζ

ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Τα, Κιμ, Πάβλοβιτς, Γκερέιρο, Μπίσοφ, Κίμιχ, Ολίσε, Λουίζ Ντίαζ, Καρλ, Κέιν

ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ: Σέρπεν, Φαν ντε Πέρε, Μακ Άλιστερ, Σάικς, Μπέρτζες, Ζοργκάν, Χαλαϊλί, Γκιλιέρμε Σμιθ, Φλόρουτς, Ελ Χατζ, Ντέιβιντ

21:56 | 21.01.2026
Οι ενδεκάδες του Τσέλσι - Πάφος

ΤΣΕΛΣΙ: Γιόργκενσεν, Μπαντιασίλ, Χάτο, Τζέιμς, Γκουστό, Φοφανά, Καϊσέδο, Φερνάντες, Γκαρνάτσο, Νέτο, Ντέλαπ

ΠΑΦΟΣ: Γκόρτερ, Πηλέας, Μπρούνο, Λούκασεν, Σέμα, Τζάτζα, Όρσιτς, Άντερσον, Πέπε, Σούνιτς, Ντράγκομιρ

21:56 | 21.01.2026
Οι συνθέσεις του Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Κοσουνού, Κολάσινατς, Ντζιμσίτι, Ντε Ρουν, Τζαπακόστα, Έντερσον, Μπερνασκόνι, Ντε Κετελάρε, Ζαλέβσκι, Σκαμάκα

ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Μπόιρο, Παρέδες, Βίβιαν, Λέκουε, Ρέγο, Χαουρεγιθάρ, Γκόμεθ, Γοροσαμπέλ, Ναβάρο, Γουρουθέτα

21:49 | 21.01.2026
Οι ενδεκάδες στο Νιουκάστλ - Αϊντχόφεν

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Τιαό, Τρίπιερ, Μπότμαν, Χολ, Γκιμαράες, Τονάλι, Ζοέλιντον, Μπαρνς, Γκόρντον, Γουισά

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κοβάρ, Σαλάχ Εντίν, Γκασιορόβσκι, Σχάουτεν, Σιλντιγιά, Φέιρμαν, Μάουρο Ζούνιορ, Βάνερ, Μαν, Πέρισιτς, Τιλ

21:41 | 21.01.2026
Ο Ντουράν
Champions League: Η Καραμπάγκ στο 94′ «ξέρανε» την Άιντραχτ και προσπέρασε τον Ολυμπιακό
Η Ατλέτικο έμεινε ισόπαλη με 1-1 κόντρα στη Γαλατασαράι
21:41 | 21.01.2026
Ισοπαλία στο Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης
21:40 | 21.01.2026
Ο Μουσταφαζάντα έδωσε τεράστια νίκη στο τελευταίο λεπτό του αγώνα στην Καραμπάγκ, 3-2 το τελικό σκορ
21:22 | 21.01.2026
Ισοφαρίζει άμεσα η Καραμπάγκ με τον Ντουράν και πάλι, 2-2 το σκορ
21:07 | 21.01.2026
Η Άιντραχτ έκανε την ανατροπή με εκτέλεση πέναλτι του Τσαϊμπί, 1-2 το σκορ στο Μπακού
21:06 | 21.01.2026
Οι ενδεκάδες στο Γιουβέντους - Μπενφίκα

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Μπρέμερ, Καμπιάζο, Κέλι, Λοκατέλι, Μιρέτι, Τουράμ, Καλουλού, ΜακΚένι, Γιλντίζ, Ντέιβιντ

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρουμπίν, Αραούχο, Νταλ, Οταμέντι, Όρνες, Πρεστιανίνι, Σιέλντερουπ, Μπαρέιρο, Ντέντιτς, Σουντάκοβ, Παυλίδης

20:51 | 21.01.2026
Οι ενδεκάδες στο Μαρσέιγ - Λίβερπουλ

ΜΑΡΣΕΪΓ: Ρούλι, Μουρίγιο, Παβάρ, Μπαλέρντι, Μεδίνα, Κοντογκμπιά, Τραορέ, Γουεά, Χόιμπιεργκ, Γκουϊρί, Γκρίνγουντ

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Γκόμες, Φριμπόνγκ, Κερκέζ, Μακ Άλιστερ, Χράφενμπερχ, Σομποσλάι, Βιρτς, Σαλάχ, Εκιτικέ

20:50 | 21.01.2026
Και το δεύτερο μέρος στο Καραμπάγκ - Άιντραχτ ξεκίνησε
20:34 | 21.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Πόλη
20:32 | 21.01.2026
Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο και στο Καραμπάγκ - Άιντραχτ, 1-1 και εκεί το σκορ
20:31 | 21.01.2026
Ημίχρονο στο Γαλατασαράι - Ατλέτικο, ισόπαλο 1-1 το παιχνίδι
20:25 | 21.01.2026
Η Γαλατασαράι έχασε τεράστια ευκαιρία να κάνει την ανατροπή με τον Γιλμάζ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση
20:22 | 21.01.2026
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Καραμπάγκ, οι κόντρες και ο τερματοφύλακας των γερμανών κράστησαν το 1-1
20:22 | 21.01.2026
20:22 | 21.01.2026
20:03 | 21.01.2026
Ισοφαρίζει η Γαλατασαράι με αυτογκόλ του Γιορέντε, 1-1 το σκορ

Ο αμυντικός της Ατλέτικο στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Σίγουρα θα μπορούσε να ανιδράσει καλύτερα στη φάση

20:03 | 21.01.2026
20:03 | 21.01.2026
20:02 | 21.01.2026
Καταιγιστικός είναι ο ρυθμός και στα δύο παιχνίδια και αναμένεται να δούμε αρκετά τέρματα
19:53 | 21.01.2026
Η Άιντραχτ ισοφάρισε σε 1-1 στο Μπακού
19:50 | 21.01.2026
Γκολ για την Καραμπάγκ κόντρα στην Άιντραχτ, 1-0 το σκορ
19:46 | 21.01.2026
Γκολ για την Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Σιμεόνε, 1-0 κόντρα στην Γαλατασαράι
19:45 | 21.01.2026
Ξεκίνησαν τα παιχνίδια
19:43 | 21.01.2026
Όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν τα δύο παιχνίδια
19:38 | 21.01.2026
Οι ενδεκάδες του Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Καραμπάγκ: Κοχάλσκι, Σίλβα, Μουσταφαζάντε, Τζαφαργκουλίγεβ, Μεδίνα, Μπικάλιο, Μοντιέλ, Γιάνκοβιτς, Ζουμπίρ, Αντράντε, Ντουράν.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Κάουα Σάντος, Τεάτ, Κοχ, Κρίστενσεν, Κνάουφ, Σκιρί, Λάρσον, Ντόαν, Μπράουν, Κόλινς, Ουζούν

19:37 | 21.01.2026
Οι συνθέσεις του Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης

Γαλατασαράι: Τσακίρ, Σάντσες, Σάλαϊ, Μπαρντακτσί, Αλμαλί, Λεμινά, Τορέιρα, Σανέ, Ακγκούν, Αλπέρ Γιλμάζ, Οσιμέν

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Ρουτζέρι, Χάντσκο, Πουμπίγ, Γιορέντε, Μπάριος, Κόκε, Σιμεόνε, Αλμάδα, Άλβαρες, Σέρλοθ

19:27 | 21.01.2026

Το πρόγραμμα ξεκινάει με τα παιχνίδια Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης και Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

19:27 | 21.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια που θα κλείσουν το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του Champions League

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: «Προπόνηση» για την Εθνική πόλο των ανδρών πριν τον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού με την Ουγγαρία
Η Ελλάδα νίκησε τη Ρουμανία κατά κράτος, διατήρησε το αήττητό της στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου και πάει με ιδανική ψυχολογία στον ημιτελικό με Ουγγαρία
Η Εθνική πόλο των ανδρών (ΦΩΤΟΙ Eurokinissi)
