Champions League: Η Καραμπάγκ στο 94′ «ξέρανε» την Άιντραχτ και προσπέρασε τον Ολυμπιακό

Με γκολ στο 94′ η Καραμπάγκ πήρε τεράστια νίκη κόντρα στην Άιντραχτ για την 7η αγωνιστική του Champions League και προσπέρασε τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία.

Η Καραμπάγκ έφτασε τους 10 βαθμούς στη βαθμολογία του Champions League και έριξε τον Ολυμπιακό στην 23η θέση. Οι Αζέροι προηγήθηκαν με τον Ντουράν στο 4′. Οι Γερμανοί αντέδρασαν και με γκολ του Ουζούν στο 10′ και του Τσαϊμπί στο 78′ πήραν κεφάλι στο σκορ. Ο Ντουράν και πάλι στο 80′ σκόραρε στην εστία των Γερμανών και ο Μουσταφαζάντε με κοντινό πλασέ έδωσε στην ομάδα του μία τεράστια νίκη που πανηγυρίστηκε έξαλλα.

Οι Αζέροι με αυτή τη νίκη εξασφάλισαν την πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League και στην τελευταία αγωνιστική θα παλέψουν για να τερματίσουν όσο το δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία της League Phase.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης στο 4′ με τον Σιμεόνε άνοιξε το σκορ στην Πόλη, όμως στο 20′ με αυτογκόλ του Γιορέντε η Γαλατασαράι ισοφάρισε σε 1-1. Το παιχνίδι είχε αρκετές φάσεις, όμως καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης.

Η Γαλατασαράι είναι στην 16η θέση με 10 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Σιμεόνε είναι 8η με 13 βαθμούς.