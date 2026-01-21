Champions League: Η Μπαρτσελόνα πήρε την ματσάρα στην Πράγα με ανατροπή, μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ κόντρα στη Μαρσέιγ

Η Μπαρτσελόνα έκανε την ανατροπή κόντρα στην Σλάβια Πράγας και πήρε μεγάλη νίκη με 4-2 στην 7η αγωνιστική του Champions League. Η Λίβερπουλ έκανε σπουδαίο διπλό στην έδρα της Μαρσέιγ και πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Η Μπάγερν Μονάχου κέρδισε εύκολα με 2-0 την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στη Γερμανία με τον Κέιν να είναι πρωταγωνιστής με δύο γκολ και ένα χαμένο πέναλτι. Η Γιουβέντους κέρδισε 2-0 την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, που γλίστρησε και αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι. Οι Ιταλοί «τσέκαραν» το εισιτήριο για τα νοκ άουτ.

Η Τσέλσι κατάφερε με τον Καϊσέδο να πάρει τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Πάφο, που είχε και δοκάρι στο παιχνίδι. Μεγάλη νίκη με ανατροπή έκανε η Αθλέτικ Μπιλμπάο στην έδρα της Αταλάντα και προσπέρασε τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία του Champions League.

Γιουβέντους – Μπενφίκα 2-0

Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες στο παιχνίδι. Μόνο ο Παυλίδης βρέθηκε κοντά στο γκολ, όμως η άμυνα της Γιουβέντους τον πρόλαβε πριν σκοράρει. Ο Τουράμ νωρίς στην επανάληψη με ωραίο πλασέ με το δεξί νίκησε τον Τρουμπίν για να βάλει μπροστά στο σκορ τους Ιταλούς.

Ο Μακένι συνεργάστηκε υπεροχά με τον Ντέιβιντ λίγα λεπτά μετά το 1-0 και με ωραίο τελείωμα από κοντά έκανε το 2-0 για τη «γηραιά κυρία». Η Μπενφίκα βρέθηκε κοντά στη μείωση του σκορ, όμως η κεφαλια του Όρσνες κατέληξε στο δοκάρι.

Ο Παυλίδης ανέλαβε να εκτελέσει ένα πέναλτι που κέρδισε η Μπενφίκα, όμως γλίστρησε και η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία του Ντι Γκρεγκόριο. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και η Γιουβέντους σφράγισε την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Μαρσέιγ – Λίβερπουλ 0-2

Το παιχνίδι δεν είχε πολλές καλές στιγμές στο πρώτο μέρος. Ο Εκιτίκε βρήκε δίχτυα στο 23′, ίμως είχε ξεκινήσει τη φάση από θέση οφσάιντ. Οι κόκκινοι βρήκαν το τέρμα που έψαχναν με ωραία συρτή εκτέλεση φάουλ του Σομποζλάι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Η Λίβερπουλ είχε δοκάρι στο 50′ με τον Εκιτικέ και στη συνέχεια της φάσης η Μαρσέιγ έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει με τον Τραορέ στην αντεπίθεση.

Οι κόκκινοι «καθάρισαν» το παιχνίδι με το αυτογκόλ του τερμαφύλακα των Γάλλων, μετά από υπέροχη προσπάθεια του Φριμπόνγκ και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 2-0 υπέρ τους. Στην τέταρτη θέση πλέον η ομάδα του Σλοτ.

Τσέλσι – Πάφος 1-0

Η Πάφος ληταν η πρώτη που δημιούργησε μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Ζάζα σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με το σουτ να κοντράρει στο σώμα του Τζέιμς, με την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι. Ο Καϊσέδο με κεφαλιά στο 78′ έδωσε μεγάλη νίκη στη Τσέλσι και την ανέβασε στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα 2-4

Το ματς είχε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο με τέσσερα γκολ. Μόλις στο 10΄, η Σλάβια Πράγας κατάφερε να ανοίξει το σκορ, με τον Κουσέι να μπείνει με την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, μετά από κεφαλιά συμπαίκτη. Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να φέρει.. τούμπα το ματς. Στο 34΄ ο Φερμίν έκανε ένα σουτ από πολύ πλάγια δεξιά και νίκησε τον Στάνεκ στην κλειστή του γωνία για το 1-1, ενώ ο ίδιος παίκτης έκανε το 1-2 με σουτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή στο 42′.

Δυο λεπτά μετά, όμως, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 2-2 με αυτογκόλ του Λεβαντόφσκι. Η Μπαρτσελόνα φάνηκε να κυριαρχεί στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 50′ ο Ντε Γιόνκ σκόραρε αλλά το VAR το ακύρωσε. Στο 61΄ ο Όλμο τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή με τον Πέδρι, με τον παίκτη της Μπαρτσελόνα να κάνει το 2-3 στο 63′ με υπέροχο σουτ.

Ο Λεβαντοφσκι πήρε το.. αίμα του πίσω στο 71′ κάνοντας το 2-4 υπέρ των Καταλανών και στην ουσία “καθαρίζοντας” το ματς για τους φιλοξενούμενους.

Μπάγερν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 2-0

Η Μπάγερν είχε το… πάνω χέρι, αλλά δεν κατάφερε να φέρει σε δύσκολη θέση την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στο πρώτο ημίχρονο. Η καλύτερη στιγμή των Βαυαρών ήρθε στο 40′ με το Ράφαελ Γκερέιρο να στέλνει την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, μετά από εκτέλεση κόρνερ. Με την έναρξη της επανάληψης και μέσα σε λίγα λεπτά, η Μπάγερν Μονάχου “καθάρισε” το ματς με δυο γκολ του Χάρι Κέιν.

Στο 53′ ο Άγγλος επιθετικός άνοιξε το σκορ με κοντινή κεφαλιά -στο πρώτο δοκάρι- μετά από εκτέλεση κόρνερ, ενώ δυο λεπτά μετά κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα ένα πέναλτι. Οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν από το 63′ με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Κιμ με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 81′ ο Χάρι Κέιν έχασε την ευκαιρία να σημειώσει χατ-τρικ, αφού έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, σε εκτέλεση πέναλτι!

Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3

Η Αταλάντα είχε το… πάνω χέρι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και κατάφερε να κάνει το 1-0 στο 16′, με την όμορφη κεφαλιά του Σκαμάκα. Οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια διπλή ευκαιρία στο 39′, με τον Σιμόν να βγάζει τ διαδοχικά σουτ των Σκαμάκα και Μπερνασκόνι. Δυο λεπτά μετά, έφτασαν σε γκολ με τον Σκαμάκα που ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ στο 44′ ο Ντε Κετελάερε είχε δοκάρι, με κεφαλιά.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο κατάφερε να αντιδράσει, λίγο μετά την έναρξη της επανάληψης. Ο Γουρουθέτα έκλεψε έξω από την περιοχή και πλάσαρε τον Καρνεζέκι για το 1-1. Οι Βάσκοι δεν έμειναν μόνο στην ισοφάριση, αλλά… γύρισαν το ματς, φτάνοντας στο 1-3 μέσα σε λίγα λεπτά! Στο 70′ ο Ναβάρο σέντραρε και ο Σεράνο έπιασε το πλασέ στο πίσω δοκάρι για το 1-2. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Ναβάρο βγήκε νικητής σε τετ-α-τετ, για το 3ο γκολ των Βάσκων στο Μπέργάμο.

Η Αταλάντα κατάφερε να δώσει νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, μειώνοντας (2-3) με τον Κρστόβιτς στο 88′, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό σκορ.

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0

Η Νιούκαστλ πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Αϊντχόφεν, έχοντας τη… βοήθεια της αμυντικής λειτουργίας των φιλοξενούμενων. Μόλις στο 9′ οι “καρακάξες” άνοιξαν το σκορ. Μετά από λάθος του Κοβάρ, ο Ζοέλιντον έστρωσε στον Γουισά, που από κοντά πλάσαρε για το 1-0. Το τέρμα πήρε και την έγκριση του VAR.

Στο 30′ ο Γκασιορόβσκι έκανε απίθανο λάθος, ο Γουισά έκλεψε κι έστρωσε στον Γκόρντον, που σε κενή σχεδόν εστία πλάσαρε για το 2-0 της Νιούκαστλ. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του ματς και στην επανάληψη και στο 66′ έφτασαν στο 3-0 με όμορφο πλασέ του Μπαρνς, που πέρασε τη μισή άμυνα τρων Ολλανδών.

Στα παιχνίδια που προηγήθηκαν η Καραμπάγκ πήρε τεράστια νίκη με 3-2, χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έμεινε ισόπαλη με 1-1 στην Πόλη κόντρα στη Γαλατασαράι.