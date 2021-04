Η Τσέλσι προκρίθηκε με ήττα από την Πόρτο στα προημιτελικά του Champions League, με το παιχνίδι να έχει μεγάλη ένταση και στους πάγκους των δύο ομάδων, όπου Τούχελ και Κονσεϊσάο δεν έδωσαν ούτε τα χέρια στο τέλος του αγώνα.

Κάποιες διαμαρτυρίες του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και νυν προπονητή των “δράκων” φαίνεται ότι εξόργισε τον Γερμανό τεχνικό των “μπλε” του Λονδίνου, με αποτέλεσμα μία “λογομαχία” μεταξύ τους.

Η κάμερα τους “έπιασε” να… ανταλλάσσουν απόψεις σε έντονο ύφος με τη λήξη του αγώνα και να μην χαιρετιούνται ως είθιστε, με τον Κονσεϊσάο να κατηγορεί μάλιστα τον ομόλογό του για ύβρεις. «Είπα στον τέταρτο διαιτητή να ακούσει όσα μου έλεγε ο Τούχελ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Με προσβάλει. Μου είπε άντε γ@μ@σ@@», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Chelsea march into the Champions League semi-finals!



Will they reach Istanbul? 🇹🇷



#UCL pic.twitter.com/bMs9ImnSYF