Όχι μόνο συνέχισαν τις… πελατειακές τους σχέσεις με τους 76ers, αλλά οι Μπακς νίκησαν με διαφορά 38 πόντων (132-94) την ομάδα από τη Φιλαντέλφια, σε μια ιστορική βραδιά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πλησιάζει στο triple-double, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν με 132-94 των 76ers και πέτυχαν την 5η τους σερί νίκη κόντρα στην ομάδα από τη Φιλαντέλφια.

Ο «Greek freak» σημείωσε 24 πόντους (από 8/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 5/10 βολές), ενώ είχε 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη και 1 μπλοκ σε 23’43” συμμετοχής.

Ο «Greek freak» έβγαλε μεγάλο πάθος από το ξεκίνημα του αγώνα και κατάφερε να φτάσει στο double-double από τα μέσα της δεύτερης περιόδου. Ήταν κι αυτός που “καθάρισε” για την ομάδα του στην τρίτη περίοδο, όταν η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς πλησίασε στον πόντο. Ο Έλληνας άσος δεν σηκώθηκε από τον πάγκο στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Από την πλευρά του, ο Θανάσης είχε 4 πόντους (από 2/4 δίποντα), 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 10’33” συμμετοχής.

Thanasty wants in on the dunk party!! pic.twitter.com/bjLdpGlkbu