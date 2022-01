Απίστευτες εικόνες σε αγώνα νέων στη Βραζιλία, με οπαδούς να εισβάλλουν στο γήπεδο και να “επιτίθενται” σε παίκτες, με τον διαιτητή να βρίσκει και μαχαίρι μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Τα επεισόδια έλαβαν χώρα στο τέλους του αγώνα ανάμεσα στη Σάο Πάολο και την Παλμέιρας για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Copinha, σε ομάδες κάτω των 20 ετών.

Με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 1-0, κάποιοι οπαδοί μπήκαν μέσα στο γήπεδο και την… έπεσαν σε ποδοσφαιριστές, που τρομοκρατήθηκαν στην όψη και ενός μαχαιριού, το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο αν το είχε κάποιος από τους εισβολείς στο χέρι του ή το έριξαν από την κερκίδα.

São Paulo vs Palmeiras U20s Copinha semifinals is interrupted by a knife-wielding pitch invader.



Unclear how referee got his hands on weapon but thankfully he did.



Palmeiras’ pleas to call off game went unheard. Player welfare totally ignored.pic.twitter.com/zbTEVPCrfM