Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε νέα συζήτηση με τον προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ και οι δυο του “έλυσαν” τις διαφορές τους, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να επιστρέφει στην ομάδα.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, ο Ρονάλντο παραδέχθηκε το λάθος του στον Τεν Χαγκ κι αυτός άναψε το “πράσινο φως” για την επιστροφή του στις προπονήσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενόψει του αγώνα με τη Σέριφ Τιρασπόλ στο Europa League.

Ο Ρονάλντο είχε βρεθεί σε δυσμένεια στην ομάδα μετά την άρνησή του να περάσει ως αλλαγή στο ματς με την Τότεναμ και την πρόωρη αποχώρησή του για τα αποδυτήρια. Οι δύο πλευρές έκαναν όμως “εκεχειρία” προς το παρόν και ενώ τα σενάρια για τον αρχηγό της Εθνικής Πορτογαλίας συνεχίζονται.

BREAKING: Erik ten Hag and Cristiano Ronaldo have been in constant dialogue and there were no ‘showdown talks’ at Carrington today as the forward returned to training with the squad 🔴 pic.twitter.com/rpGH2nHjYU