Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε μόλις 15 λεπτά στο δεύτερο τεστ των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς, πριν την επανέναρξη του NBA, αλλά ήταν για μία ακόμη φορά εκπληκτικός.

Ο “Greek Freak” πρόλαβε να γεμίσει τη στατιστική του και τελείωσε το ματς με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ στη νίκη των “ελαφιών” με 131-123.

Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ, εξήγησε πριν το παιχνίδι ότι θέλει να περιορίσει το χρόνο του Αντετοκούνμπο ενόψει των επίσημων αγώνων (αρχίζουν 30 Ιουλίου), αλλά ο Έλληνας γκαρντ φόργουορντ, δείχνει ασταμάτητος ακόμη κι έτσι.

How do you stop this?



